Como se tornar um empreendedor digital?

O mercado digital tem ficado cada vez mais aquecido e o estopim para este cenário foi a pandemia. Com a economia abalada, novos empreendedores surgiram e as empresas que já estavam consolidadas passaram a utilizar ainda mais as ferramentas e os canais digitais, devido à sua eficiência e pelo baixo custo de investimento.

A HeroSpark, solução unificada para empreendedores digitais, viu a procura pelos seus serviços aumentar, já que a startup hospeda cursos e workshops online. O crescimento foi de 1002% em 2020; já o número de contas criadas na plataforma foi mais de 200 vezes maior, se comparado com 2019.

Para Rafael Carvalho, COO da empresa, qualquer pessoa pode começar um negócio digital, mesmo com baixo investimento. “Todo mundo tem uma habilidade predominante ou um assunto que mais gosta e domina, avaliar o valor disso e as oportunidades do mercado são os primeiros passos para começar a se tornar um empreendedor digital”, avalia.

Um dos exemplos disso é a história do empreendedor Lamonnyel Moraes, que utilizou a plataforma da HeroSpark para lucrar mais durante a pandemia. “Eu tinha um gosto e uma habilidade em fazer churrasco. Para conseguir driblar o cenário econômico, criei um curso de como fazer um bom churrasco. Foram oito módulos, a primeira turma teve mais de 80 alunos e no primeiro mês eu já havia conseguido faturar R$25 mil”, explica.

Para começar um negócio digital, Carvalho afirma que tem que ficar de olho em outros pontos, como por exemplo, avaliar riscos e benefícios de criar ou investir no mercado digital; definir público, investimento e tipo de negócio (e-commerce, infoprodutos, etc); fazer um planejamento; se preparar por meio de cursos nos segmentos de finanças, negócios e marketing, principalmente; ser ativo nas redes sociais; investir em divulgação e qualidade do serviço oferecido; analisar concorrentes e ter criatividade para oferecer algo diferente e único para o seu público.

“Sempre falo que o mais difícil é tirar o negócio do papel, por isso, o importante é de fato, começar. Ter a consciência de que poderá sofrer erros e acertos ao longo do caminho, mas se preparar para isso. É preciso que o empreendedor também entenda cada vez mais as dores do seu público e se aproximar dele, essas atitudes farão com que o seu negócio decole mais rápido”, finaliza.