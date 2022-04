Como delegar e não “delargar” – e as vantagens disso para o seu negócio

Definido como o ato de atribuir uma atividade a uma pessoa, delegar é algo que faz (ou deveria fazer) parte da rotina de qualquer líder. Afinal, a distribuição das tarefas traz várias vantagens para o dia a dia no trabalho.

Além de otimizar as entregas, dividir responsabilidades mostra confiança no potencial dos funcionários, prepara o time para projetos futuros que podem ser maiores e mais difíceis, desenvolve o trabalho em equipe e torna o profissional incumbido daquela tarefa cada vez mais preparado para, um dia, ascender a um cargo de liderança.

Porém, saber delegar não é tão simples quanto parece. Muitas pessoas ainda têm dificuldade em dividir responsabilidades ou o fazem de maneira pouco eficiente, sem passar todas as informações necessárias para o desenvolvimento da atividade ou sem deixar clara a relevância e os impactos daquela atividade para o bom desempenho do negócio. É daí que surgiu o termo “delargar”, uma junção das palavras delegar e largar.

Para empresários e donos de pequenas empresas, delegar pode ser ainda mais difícil, já que há uma preocupação ainda maior com o sucesso do negócio. Mas é importante lembrar que todo profissional tem habilidades diferentes – e confiar no seu time para a condução de algumas ações.

“É comum que empresários se sintam mais seguros com o controle de todas as pontas da operação. Fato é que esse domínio, a longo prazo, pode ser prejudicial”, escreveu Maria Clara Dias, repórter especializada em empreendedorismo e negócios em sua coluna desta semana na EXAME Empreenda, newsletter da EXAME dedicada à agenda de empreendedorismo.

