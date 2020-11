Com crowdfunding, startup da indústria 4.0 capta R$ 1,1 milhão em 11 horas

Em apenas 11 horas, a startup brasileira Serall conseguiu um aporte de 1,1 milhão de reais em uma rodada de captação na plataforma de crowdfunding CapTable. A empresa ofereceu 10% de participação a 170 investidores e ao banco de fomento do Rio Grande do Sul (Badesul), que investiu sozinho 400.000 reais.

Fundada em 2020 pelos pesquisadores Diana Finkler e Gustavo Stein, a Serall atua na indústria 4.0. A empresa usa nanomateriais para produzir vedações de borracha mais resistentes. Em um ano de operação, a startup conquistou clientes como Petrobras, Vale e Weg.

As vedações da startup prometem reduzir o tempo e o custo que essas empresas têm hoje com manutenção e reposição de peças da operação. “Uma redução nesse tempo ocioso significaria ganhos de produtividade essenciais para este mercado, que normalmente trabalha com margens apertadas”, diz a cofundadora.

Para Paulo Deitos, presidente da CapTable, a captação em poucas horas é fruto do histórico da empreendedora, que pesquisa e desenvolve soluções na área desde 2009. Os grandes clientes validando a solução da startup também contribuem para a atração de investidores, segundo Deitos. “A Serall é uma empresa com um produto diferenciado, validado no mercado e ancorado por um banco de fomento. Tem um potencial enorme”, diz.

Este é o primeiro investimento externo da startup. O crowdfunding foi escolhido para a captação, segundo a fundadora, para atrair especialistas que possam ajudar na estratégia de negócio da empresa. “A CapTable, com seus mais de 30.000 investidores, consegue nos ajudar com o conhecimento que a empresa precisa para crescer”, diz Finkler.

Com a captação, a startup vai investir na sua equipe de vendas para conquistar novos clientes nos próximos meses. A meta é elevar o faturamento de 800.000 reais em 2020 para 3,5 milhões em 2021.

Segundo a fundadora, 50% do valor recebido será investido em novas contratações para os times de vendas e sucesso do cliente. A outra metade vai ser usada para a compra de matéria-prima, capital de giro e novas certificações técnicas.

Nos próximos meses, a empresa vai investir também no mercado internacional. Este ano, realizou a primeira venda para a Colômbia e agora está abrindo de canais de distribuição em toda a América Latina.