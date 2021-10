De Araranguá para o mundo: casal expande marca de roupas na pandemia

A Toda Frida é uma marca de roupas que leva a sério o conceito de slow fashion, que explica a preocupação de empresas e marcas com o descarte acelerado de itens e coleções descartáveis. Desde 2014, a marca catarinense aposta em coleções próprias, duráveis e com peças únicas. O modelo de negócio ajudou a marca a alçar grandes voos e duplicar de tamanho, mesmo na pandemia.

A ideia vem do casal de empreendedores gaúchos Daiana Moreira e Emmanuel Polanczykdireto Batalion, de Araranguá, município de Santa Catarina com pouco mais de 60.000 habitantes. A escolha pela pequena cidade catarinense se justifica pelo grande pólo têxtil da região, além de ser a cidade onde os dois se conheceram, ainda em tempos de faculdade.

Antes de ter uma marca bem-sucedida, o casal tentou empreender algumas outras vezes. A primeira foi em 2012, quando fundaram um e-commerce que revendia roupas de diferentes marcas. “Não sabíamos administrar nada e falimos a empresa em pouco mais de um ano”, conta Daiana.

Não foi apenas o fracasso financeiro que levou a pequena loja virtual a fechar as portas. Os meses de operação da empresa também serviram para mostrar que parte dos problemas só seriam solucionados com a criação de uma marca própria. “Não achávamos roupas do jeito que a gente queria, os tamanhos eram limitados e a qualidade também poderia melhorar'', diz.

Chegar até lá, porém, não foi tarefa fácil. O pontapé inicial exigiu uma mudança de estado e também um dinheiro e um conhecimento em moda que até então, não existiam. "A Toda Frida começou do menos zero. Precisamos pegar empréstimos mês a mês para começar. A primeira coleção foi um grande esforço”.

A solução foi ir de porta em porta atrás de estilistas e designers que topassem desenvolver peças exclusivas para a marca. Enquanto isso não acontecia, a empreendedora desenhava e produzia as peças.

Daiana Moreira e Emmanuel Polanczyk Batalion, fundadores da Toda Frida Daiana Moreira e Emmanuel Polanczyk Batalion, fundadores da Toda Frida

Anos depois, a aposta já mostra seus resultados. De janeiro a setembro de 2021, a Toda Frida mais do que dobrou de tamanho em comparação com o mesmo período do ano passado — a marca não abre números de faturamento consolidados. A marca também acaba de anunciar a expansão para Europa e Estados Unidos, vendendo em marketplaces dessas regiões.

O bom cenário também acontece graças à atuação digital da marca. Com a disparada do e-commerce, a Toda Frida conquistou um espaço ainda maior no varejo digital.

Além do DNA digital, a Toda Frida prega o ESG como uma vertente imporante do negócio, e por trás disso está a preocupação ambiental. Todos os tecidos são certificados, como prova do comprometimento socioambiental da empresa. Os retalhos das roupas também são reaproveitados e dão origem a produtos de artesanato, máscaras, cintos e outros acessórios.

Com a exportação, mais vendas nacionais, implementação de canais B2B e a construção de uma nova fábrica de 1.300 metros quadrados em uma cidade vizinha, a expectativa é crescer pelo menos o dobro mais uma vez. “Vemos que nosso produto agrada e atende a uma grande parcela da população”, diz Daiana.

"Temos certeza absoluta de que o público é bem maior do que podemos vender. Não alcançamos todos que queremos alcançar, então ainda vemos muito potencial de crescimento”, diz Emmanuel Batalion, cofundador da marca.

Fique por dentro das principais tendências do empreendedorismo brasileiro. Assine a EXAME.

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame? Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.