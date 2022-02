Brian Requarth, ex-Viva Real, quer facilitar aportes de fundos gringos

No Brasil são aproximadamente 3,8 mil normas e 6 quilômetros de folhas A4 impressas de documentação que podem demorar até 120 dias para abertura de uma empresa, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

Conheça o BTG+ business, uma plataforma pensada para reduzir a burocracia e ajudar na solução das adversidades para PMEs

Atualmente o país está na 124ª posição do ranking Doing Business, que mede o nível de facilidade de se fazer negócios considerando fatores como o custo de abertura do negócio e o processo para pagar impostos. Apesar desse cenário, o Brasil é considerado um terreno fértil para novos negócios, já que representa 77% do mercado Latam e, em 2021, concentrou 70% dos investimentos da região.

Ao mesmo tempo, o país está atraindo cada vez mais capital de investidores globais. A conjunção dos fatores abriu uma oportunidade ao empreendedor americano Brian Requarth, fundador da plataforma do mercado imobiliário Viva Real, vendida em 2020 para o classificado online OLX.

A partir dos perrengues enfrentados por ser um estrangeiro operando um negócio no Brasil, Requarth teve a ideia de montar a Latitud Go, negócio divulgado ao mercado nesta terça-feira, 1º.

A Latitud Go propõe ser uma espécie de concierge de empreendedores brasileiros dispostos a receber investimentos de fundos internacionais.

Para isso, o negócio quer facilitar a burocracia de quem precisa de uma estrutura legal e jurídica no exterior para captar recursos.

A visão de Requarth é de que a maioria dos fundos de investimento internacionais exige dos empreendedores brasileiros a familiaridade com entidades jurídicas pouco comuns por aqui.

Historicamente, essa estrutura tem sido uma c-corp — modelo de Corporation nos Estados Unidos permitida para estrangeiros.

Porém, os impostos americanos se tornam uma despesa desnecessária para as startups latino-americanas, chegando a mais de 20% sobre o preço de venda da companhia, gerando um custo astronômico para empreendedores latino-americanos que ainda precisam pagar tributos no país de origem.

Em contrapartida às c-corps, as LLC (Limited Liability Company constituída sob a forma de sociedade limitada nos Estados Unidos) são consideradas tax-friendly, mas não são aceitas por venture capital institucionais.

O serviço da Latitud Go fornece, no momento de abertura da empresa, uma estrutura de offshore (sociedade extraterritorial) em três partes: uma holding intermediária de Delaware (Estados Unidos), uma holding das Ilhas Cayman (Reino Unido), e uma operação local na América Latina.

"Essa estrutura une o melhor das três opções, garantindo toda a flexibilidade corporativa que uma c-corp tem e sendo tax-friendly para os empreendedores latino-americanos; além de ter conformidade com toda a parte jurídica local", diz Requarth.

Segundo Requarth, a plataforma do Latitud Go reúne ferramentas e serviços como contas bancárias, software de gestão, parceiros contábeis e jurídicos para todo o processo de abertura e regulamentação do negócio, preparando as startups desde o primeiro dia, para captar fundos internacionais.

"Grandes VCs do mercado como Monashees, Kaszek, Canary e Maya Capital, estão com a Latitud nessa empreitada", diz ele.

