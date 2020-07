BNDES libera outros R$ 5 bi de empréstimo para capital de giro de MPMEs

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) vai disponibilizar mais 5 bilhões de reais para empréstimos para capital de giro de micro, pequenas e médias empresas, além dos 5 bilhões de reais que já foram concedidos. A Linha BNDES Crédito Pequenas Empresas também terá sua vigência ampliada de 30 de setembro para 31 de dezembro.

Debaixo do guarda-chuva dos primeiros 5 bilhões de reais, foram aprovadas 16.318 operações de 15.094 empresas que empregam 372.800 pessoas, de acordo com estimativas do BNDES. O valor médio por operação ficou em torno de 318 mil reais.

Já o setor que recebeu a maior parte dos créditos o de comércio e serviços (com 79,7% dos recursos), seguido pela indústria de transformação (19,5%), agronegócio (0,7%) e indústria extrativista (0,1%).