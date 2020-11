Black Friday 2020: lojas de móveis têm descontos de até 85%

Os lojas online de móveis e eletrodomésticos estão com expectativas altas para a Black Friday de 2020, de olho nas tendências dos consumidores. Desde o começo da pandemia, o setor já está em alta. O isolamento e o home office levaram uma massa de trabalhadores a passar mais tempo em casa. Com isso, subiu a procura por móveis para trabalhar e ter mais conforto em casa.

Três quartos dos consumidores este ano devem fazer suas compras de Black Friday online, com medo de uma segunda onda da covid-19. Para atrair esses clientes, as marcas estão oferecendo até 85% de desconto em móveis, eletrodomésticos e produtos de decoração em seus sites.

A expectativa é que esta Black Friday seja histórica para o comércio eletrônico como um todo. De acordo com análise da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), em parceria com a consultoria Neotrust/Compre&Confie, a data deve movimentar 6,9 bilhões de reais este ano, 77% a mais que em 2019.

Pensando em ajudar quem está pensando em redecorar a casa na pandemia, EXAME listou algumas das ofertas disponíveis no setor de móveis. Confira abaixo:

Mobly

Fundada em 2011, a Mobly nasceu como uma loja online de móveis e itens de decoração. Com o passar dos anos, a empresa decidiu abrir alguns pontos físicos pelo Brasil — inaugurando na última semana uma nova loja física, a Megastore Tietê, em São Paulo, de olho na Black Friday. Na data, a empresa oferece produtos com até 85% em todas as categorias. Os pagamentos poderão ser feitos via boleto, cartão de crédito e PayPal. A expectativa da marca conseguir entregar os produtos ainda mais rápido, por conta das cinco lojas físicas que estão disponíveis em São Paulo e no interior do estado.

MadeiraMadeira

A MadeiraMadeira, fundada em 2009 em Curitiba, vende produtos próprios e de terceiros em seu e-commerce. Nesta quinta-feira, 26, a empresa apresenta suas ofertas e cupons de desconto para a Black Friday em uma live. Algumas das promoções ficarão até a cyber monday, na segunda-feira, dia 30. Há produtos com descontos de cerca de 50% em todas as categorias do site e frete grátis para algumas regiões do país. Depois do lançamento do seu fulfillment center no estado de São Paulo em 2020, a empresa espera entregar os produtos no mesmo dia ou no dia seguinte na região.

Muma

Criada em 2014, a Muma gerencia um marketplace de vendas de móveis artesanais no Brasil. Na Black Friday, as promoções estarão disponíveis em todas as categorias do site, englobando móveis e produtos de decoração, até o dia 5 de dezembro. Os descontos variam de 10% a 60%, e a coleção de tapetes está com frete grátis. A empresa aceita pagamentos em cartão e em boleto (em que oferece um desconto extra de 5%).

Marabraz

A Marabraz, conhecida por vender móveis e artigos de decoração, também colocou seu site em promoção durante a Black Friday. E não são só seus artigos que estão com desconto. Durante a pandemia, a empresa abriu sua plataforma de e-commerce para pequenos e médios vendedores que queiram oferecer seus produtos — a expectativa é que até 30% das vendas do site sejam feitas pelos parceiros. As promoções vão até o dia 29 de novembro, e a maioria dos produtos estará com descontos de 40 e 50%, podendo chegar a 85%. Há frete grátis em alguns itens para São Paulo, Minas Gerais e as regiões Sul e Nordeste. A empresa espera superar em 200% as vendas da campanha do ano anterior.

Tok&Stok

A Tok&Stok, varejista conhecida do segmento de móveis e decoração, também participa da Black Friday de 2020, batizada de “Best Friday” pela empresa. A loja separou produtos para sala de estar, sala de jantar, quarto e acessórios. Há descontos de até 70%, e, pelo menos, 700 produtos com 30% de desconto no site e aplicativo da marca.

Etna

Já a Etna, para beneficiar seus consumidores durante a Black Friday, está oferecendo frete grátis para as compras acima de 799 reais no e-commerce. A marca oferece 70% de desconto nos produtos de decoração; 60% nos de cama, mesa, banho e organização; além de 50% na linha de móveis.