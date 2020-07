App usa inteligência artificial para mapear pessoas com covid-19

A empresa Techtools está usando ferramentas inovadoras em saúde para mapear pessoas contaminadas com o novo coronavírus. A solução funciona através de um aplicativo e está sendo usada no estado de Minas Gerais. Até o final de junho, o app da Techtools teve 39 mil downloads no estado, com o nome de Saúde Digital MG.

Após baixar o aplicativo, a pessoa responde a um questionário sobre os sintomas que está sentindo. O programa usa inteligência artificial para indicar se há ou não suspeita de covid-19. Caso haja suspeita da doença, o paciente é encaminhado para uma consulta via telemedicina.

“Nosso objetivo é levar a saúde para a mão do cidadão e dar um encaminhamento adequado com o mínimo de deslocamento do doente”, afirma o fundador da Techtools Jeff Plentz. Com o encaminhamento para telemedicina, a ideia é desafogar o atendimento nos postos de saúde. A tecnologia foi doada para o estado.

Outro objetivo é que tanto pessoas com sintomas quanto aquelas que não estejam sentindo nada respondam ao questionário do aplicativo. Assim, será possível mapear a proporção da população com suspeita de covid-19, em um contexto de dificuldades em realizar a testagem massiva da população. Como funciona através de um aplicativo no celular, a ideia é também identificar regiões com mais casos suspeitos de covid.

Passada a pandemia, o aplicativo abre a possibilidade de uso da tecnologia para ajudar na identificação de outras doenças através de inteligência artificial. Além de Minas Gerais, o aplicativo está sendo usado nas Santas Casas de São Bernardo do Campo e Votuporanga (SP), com o nome de Atende Saúde.

A Techtools funciona como uma agregadora de soluções de inovação desenvolvidas por startups com foco em saúde. A empresa trabalha hoje com doze soluções, sendo sete brasileiras, quatro finlandesas e uma dinamarquesa. Outras sete soluções estão sendo conectadas à plataforma. “Nosso modelo é conectar inovação com hospitais e investidores”, afirma Plentz.

Além de oferecer as soluções para hospitais, a Techtools também investe em algumas das startups responsáveis pelas ferramentas oferecidas. Até agora, a empresa investiu 25 milhões de reais em startups de saúde. A expectativa da Techtools é faturar 120 milhões de reais no ano que vem.