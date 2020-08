Ambev e Falconi lançam 2ª edição de programa gratuito de mentoria a PMEs

A fabricante de bebidas Ambev e a consultoria Falconi abriram inscrições para a segunda edição do Falconi Juntos. Gratuito, o programa dá apoia a pequenas e médias empresas para que possam enfrentar os impactos da crise causada pela pandemia.

Desta vez, 50 empresas serão selecionadas para um trabalho de desenvolvimento em gestão, que deve durar de quatro a seis semanas. A iniciativa conta com consultores voluntários que darão auxílio, principalmente, na identificação de problemas e suas causas.

“Esse programa surgiu de uma iniciativa espontânea de nossos consultores, que queriam achar uma forma de ajudar, de forma voluntária, os pequenos negócios com o seu conhecimento”, explica Viviane Martins, CEO da Consultoria Falconi.

Por conta do distanciamento social, as interações entre consultores e empresas selecionadas será integralmente online. A comunicação será feita por meio de uma plataforma de gerenciamento do fluxo de trabalho oferecida pela empresa de tecnologia Moxtra, uma das parcerias do programa. A Ambev oferece a VOA, sua plataforma de ensino.

Inscrições

Os requisitos para participar do Falconi Juntos são: ter CNPJ, faturar entre 500 mil e 2 milhões de reais por ano, manter um quadro de colaboradores e ter disponibilidade de duas a três horas semanais para as mentorias.

Inscrições podem ser feitas no site da consultoria. Após o processo seletivo, consultores farão uma análise para identificar as melhores combinações para a mentoria.

Inovação

É unânime entre especialistas de gestão e negócios que uma das saídas mais eficazes para crises é a capacidade de inovar. O tema foi tratado em reportagem recente da edição impressa da EXAME, que mostrou 50 grandes inovações da pandemia.

