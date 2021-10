Quer aprender a vender online? A Amazon vai ensinar

A pandemia deixou evidente a relevância do e-commerce para os pequenos negócios. Mais de um ano depois do início das restrições de circulação, porém, o grande destaque está na importância dessas empresas criarem estratégias de longo prazo e que olhem, entre outras coisas, para um gerenciamento dos clientes que os mantenha sempre por perto.

Quer aprender a vender online e criar uma base de clientes fiel? Entenda como, no novo curso da EXAME Academy

Para ajudar as PMEs nessa questão, a Amazon está organizando um evento digital, o Amazon Conecta, que visa orientar os pequenos empresários em suas jornadas digitais.

Na programação, estão debates sobre como começar a vender online e também impulsionar essas vendas, especialmente no marketplace da Amazon. Um outro foco também vai estar em criar novas maneiras de encantar e engajar clientes durante a Black Friday, umas das principais temporadas do varejo nacional.

Segundo a Amazon, as vendas de PMEs já representam mais da metade das transações feitas na plataforma e o evento acontece para reforçar o compromisso da empresa com economia do Brasil e devido a "preocupação em educar e contribuir para o crescimento de pequenas empresas".

Os painéis reunem especialistas da Amazon e também Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora (RME), um dos principais ecossistemas de apoio ao empreendedorismo feminino. As palestras acontecem entre os dias 6 e 7 de outubro simultaneamente no Brasil, México e Colômbia e as inscrições podem ser feitas no site.

Além da gigante do e-commerce, outras associações organizam eventos e masterclasses nesta semana para empreendedores, de maneira online ou presencial. Veja lista completa abaixo:

Confira a lista de eventos empreendedores da semana

1. InovAtiva Day

Quando: 9 de outubro, das 9h às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O evento gratuito e online organizado pelo InovAtiva, hub de apoio ao desenvolvimento do empreendedorismo inovador do país, oferecerá painéis com grandes nomes do ecossistema e atividades de conexão, todos abertos ao público. Na ocasião, os convidados abordarão temas desde a transformação de sonhos em negócios até dicas de gestão, como estratégias para atrair clientes. O InovAtiva Day foi criado com o objetivo de conectar e capacitar empreendedores, incentivar e promover trocas de conhecimento e conexões entre atores dos ecossistemas regionais. É realizado pela Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia (Sepec/ME) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com execução da Fundação CERTI.

2. Criação e Gestão de Chatbots: os caminhos do sucesso

Quando: 8 de outubro, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

As empresas estão aderindo a esta solução e encontrando diversos benefícios, como agilidade, assertividade, escala, economia de recursos, maior cobertura e diminuição do tempo de resposta no atendimento ao público. Hoje, uma empresa pode ter seu Chatbot em diferentes canais de atendimento e utilizá-lo para realizar Vendas, Atendimento ao Público, Comunicação Interna, entre outros. O objetivo do webinar é ensinar o empreendedor o básico sobre chartbot, como o que é, em quais canais podem ser utilizados, quais as vantagens e como criar.

3. Invest Nelas III

Quando: 7 de outubro, a partir das 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Pensando em promover um conteúdo voltado para as mulheres durante a Semana Mundial do Investidor, a CapTable, hub de investimentos em startups, realiza o Investi Nelas III, evento com o propósito de amplificar as histórias de mulheres que participaram ativamente na construção do ecossistema de inovação e investimentos. Nesta edição, por meio de contribuições e análises delas, o Invest Nelas vai abordar dois temas: Corporate Venture Capital - a visão das corporações que investem em startups -; e o ponto de vista do investidor pessoa física que investe em startups vs bolsa de valores.

4. Webinar REE Insights BrasilReverso

Quando: 7 de outubro, às 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Outubro marca o debate global em torno dos Resíduos Eletroeletrônicos (REE): o Dia Internacional do Lixo Eletrônico, em 14/10, é o contexto para a 2ª edição do webinar REE Insights, promovido pela BrasilReverso, voltado à empreendedores do setor eletroeletrônico (fabricas, distribuidores e comércios) que buscam apoio e referências para a implantação de sistema de logística reversa. Participação nesta edição a Presidente da CETESB, Patrícia Iglecias; o advogado especialista em Direto Ambiental, Fabricio Soler; e o Diretor do Instituto Capitalismo Consciente, Hugo Bentlen.

Fique por dentro das principais tendências do empreendedorismo brasileiro. Assine a EXAME.

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame? Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.