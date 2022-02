A meta ambiciosa do escritório BlackBridge para 2022

Em pleno processo de expansão, o escritório de investimentos BlackBridge, plugado ao ecossistema do banco BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) aposta nas pessoas para reestruturar sua atuação no mercado financeiro e de capitais, tanto por meio de parcerias quanto pela adoção de uma estratégia mais “humana” nos negócios. Prevendo dobrar o número de funcionários até o final desse ano e apostando em um time formado 70% por mulheres, a assessoria de investimentos está de casa nova — acaba de inaugurar um escritório com dobro de área e capacidade, em janeiro de 2022, e apresenta inovações em produtos e relacionamento com os clientes.

Participe da CEO Conference - Grandes personalidades da política e economia reunidas para debater as transformações de 2022!

A BlackBridge chegou ao mercado em 2018, pelas mãos dos sócios Fernando Hormain e Marc Gautier, que com mais de 30 anos de atuação no mercado financeiro ansiavam por preencher a grande lacuna no atendimento a grandes grupos empresariais, seus líderes e proprietários. Não por acaso, foi batizada em homenagem a dois dos maiores players internacionais do mercado de capitais: Bridgewater e BlackStone, e idealizada para operar como uma Boutique de Investimento full service.

Atuando em assessoria de investimentos seguindo um modelo tradicional, mas também apostando forte na criação de valor para o mundo corporate, a Black Bridge tornou-se então reconhecida por seus deals eficientes, que aproximam os investidores dos produtos financeiros que mais se adequam a cada perfil, finanças e planos de sucessão. Mas para os sócios que lideram as operações da BlackBridge, o céu é o limite.

De olho em negócios ainda mais certeiros, entra em campo um time com diferencial inquestionável, formado por profissionais capacitados, com background nas mais respeitadas instituições financeiras, e foco no atendimento personalizado ao cliente.

“Desde o início sentíamos a necessidade de apresentar a um público específico, formado majoritamente por proprietários e líderes de grandes grupos empresariais, um modelo de investimentos que garantisse uma relação sadia e duradoura com mercado financeiro, garantindo possibilidades reais de retorno e manutenção de patrimônio. Apostando em expertise, dedicação exclusiva e conhecimento técnico, conseguimos acessar nossos clientes e suas ansiedades com proximidade, estabelecendo uma relação de confiança e oferecendo os melhores e mais convenientes deals existentes no mercado”, diz Marc Gautier sócio da BlackBridge.

Relacionamento, Inovação e Parcerias

Além da aposta no relacionamento próximo com seu público, a BlackBridge também inova na modalidade de serviços e produtos que oferece. “Criamos uma mesa de renda variável, com conceitos quantitativos, que tem feito muito sucesso entre nossos clientes. Também contamos com um clube de investimentos, que está ranqueado entre os fundos mais rentáveis do mercado pela FIA.”, explica Eduardo Brandão, sócio e head da Área de Renda Variável.

Cada uma das decisões sobre os investimentos oferecidos aos clientes é tomada com base em avaliações detalhadas, realizadas por meio de modelos matemáticos e estatísticos, e sempre determinada pelo comitê de investimentos da BlackBridge, que conta hoje com um Conselheiro externo, o empresário do ramo Imobiliário Cesar Federmann.

E no campo da inovação, mais novidade: a assessoria firmou parcerias importantes, como uma joint venture com a Ancona Seguros, e a união ao Banco BTG Pactual. “Lançamos recentemente a Bridge Ancona, uma corretora focada no segmento premium, que oferece opções diversas de seguros aos nossos clientes. Essa nova empresa oferece segurança e facilidade para os clientes, que contam com o conceito de "one stop shop" na área financeira, e de seguros, explica Eduardo Ratto, Head da Área de Seguros.

Já a união ao Banco BTG Pactual, partiu da confiança no potencial do segmento que a BlackBridge atende. “Desde o início dessa parceria temos experimentado crescimento tanto no portfólio de AUC (ativos sob custódia) quanto na contratação e retenção de profissionais em nossos times”, afirma Fernando Hormain.

Com o plano de expansão a todo vapor, a BlackBridge vislumbra crescer sua base de colaboradores durante todo o ano de 2022, estruturando áreas especificas como a de Renda Variável, a de Mercado de Capitais e a de Asset Allocation. Além disso, a assessoria está de casa nova, com o dobro da capacidade e da área do antigo escritório. A expectativa é contar com até 50 assessores até o final desse ano.

Capital humano e presença feminina

A BlackBridge conta com uma fortíssima presença feminina, pouco comum quando analisamos o cenário do mercado financeiro. De acordo com os sócios da assessoria de investimentos, essa vertente é parte do core da empresa, que acredita na humanização das relações entre agentes e clientes — papel que requer um olhar detalhado, com sensibilidade e perspicácia. Da visão de priorizar a construção de relacionamentos baseados em entender as necessidades e ansiedades de clientes com perfis diferentes, sabendo enxergar não somente o business, mas também o momento de vida de cada pessoa, seja em fases de sucesso ou estabilidade, tornou-se ‘natural’ compor os times com uma maior presença de mulheres.

“Foi um processo automático contratar mulheres quando adotamos uma estratégia que priorizasse uma relação mais humana com os clientes, tanto pelo olhar sensível e atencioso quanto pelo alto grau de comprometimento que enxergamos em nossas profissionais. Isso sem contar o perfil multitarefas e multifacetado que essas colaboradoras trazem à BlackBridge, em todos os níveis hierárquicos, aliado à mais alta capacidade profissional que elas exibem”, destaca a sócia Vanessa Calfat.

Não à toa, a marca de um time formado 70% por mulheres é um dos orgulhos da BlackBridge, e parte importante do plano de expansão em andamento. “Somos um escritório cooperativo, onde a vitória de um é o sucesso de todos. E com essas ideias e valores inovadores, e profissionais altamente qualificados, nós pretendemos levar a presença da BlackBridge ainda mais longe no mercado financeiro, estando entre os escritórios ranqueados com AUC acima de 1 bilhão de reais. Nosso objetivo é claro: ser o melhor escritório de assessoria de investimentos, com um time conciso e eficiente, atuando sempre próximo aos clientes e promovendo o crescimento e a manutenção de seu patrimônio e portfólios”, diz Fernando Hormain.

Tenha acesso agora a todos materiais gratuitos da EXAME para investimentos, educação e desenvolvimento pessoal.