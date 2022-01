4 erros que impedem startups de virarem unicórnios

Empresas como Ifood, Uber, Loft e Pier, apesar de atuarem em setores distintos, têm um grande conceito em comum: inovação. Todas elas são startups que surgiram com o propósito de usar a tecnologia para resolver um problema do mundo real, seja ele do segmento de transporte, alimentação, moradia ou seguros.

Ao unir inovação e tecnologia para solucionar questões diárias da sociedade, essas empresas criaram serviços que já se tornaram indispensáveis e, em alguns casos, trouxeram a disrupção do mercado em que atuam. Aliado à mudança, vieram o crescimento e o lucro. Entre os nomes citados, ao menos três já ultrapassaram (há algum tempo) a marca do US$ 1 bilhão em valor de mercado e se tornaram os famosos unicórnios.

O sucesso de algumas empresas e a demanda por soluções inovadoras fez com que milhares de novas startups surgissem nos últimos anos. Na mesma proporção ocorreu o aumento de investimentos no setor. Só em 2021, as startups brasileiras receberam investimento recorde de US$ 9,43 bilhões, valor 2,5 vezes maior que no ano anterior, segundo relatório publicado recentemente pela plataforma de inovação Distrito. Segundo o levantamento, houve 779 transações ao longo do ano passado. Só em dezembro, foram 46 rodadas, que movimentaram um total de US$ 555 milhões em aportes.

Não é só dinheiro

Os investimentos em startups são fundamentais para seu crescimento, mas tão importante quanto o aporte, é a participação dos investidores ou mesmo dos mentores, que ajudarão os empreendedores a darem os próximos passos. Segundo Sofia Esteves, especialista em carreira e fundadora da Cia de Talentos, “o mentor pode te guiar no desenvolvimento e na aceleração da sua carreira, fornecer insights, reflexões e compartilhar experiências que te ajudem a fazer escolhas e tomar decisões.”

Um dos principais programas de mentorias para startups no Brasil é o boostLAB, o programa de potencialização do BTG Pactual. Semestralmente, o boostLAB seleciona de cinco a dez startups em nível avançado, as chamadas scale-ups, para participarem do programa, onde os empreendedores tem acesso direto aos principais sócios do banco e também a executivos renomados do mercado, como Claudio Galeazzi e a Sonia Hess, dentre outros. Além das mentorias, um dos principais atrativos do boostLAB é a oportunidade de conseguir novos clientes. Até hoje, mais de 70% das participantes fizeram negócios com o banco.

O programa está com as inscrições abertas até o dia 11 de fevereiro para a sua 9ª edição. Podem participar startups em nível avançado, com pelo menos 2 fundadores e crescimento acelerado. Para se inscrever basta acessar o link a seguir:

Desde sua criação, o programa já recebeu mais de duas mil inscrições e potencializou 60 empresas. Sete startups já receberam investimentos do BTG Pactual: A de Agro, Finpass, Pier Seguros, Spinet Bank (Liber Capital), Celcoin, iClubs e Digesto. O programa também foi eleito, pelo terceiro ano consecutivo, um dos 25 melhores centros de inovação financeira do mundo, pela revista Global Finance, sendo o único brasileiro da lista por 3 anos consecutivos.

“Trabalhamos dia e noite para impulsionar cada vez mais o ecossistema de inovação na América Latina, dando um boost nos empreendedores através de mentorias, dívida e investimentos em equity. Nosso próximo passo é posicionar o boostLAB como o principal banco das startups, oferecendo produtos financeiros para ajudar essas empresas inovadoras a expandir os seus negócios”, pontua Frederico Pompeu, head do boostLAB.

Os principais erros que impedem o crescimento de startups maduras

Olhar para cases bilionários não revela quais foram os passos que os empreendedores que apostaram em suas ideias precisaram percorrer para alcançar o sucesso. Mas a verdade é que diversos fatores podem impedir o crescimento de startups maduras, seja soluções B2B ou B2C. Dentre as várias conversas com empreendedores que já passaram pelo boostLAB, geralmente as dores e temas relacionados ao crescimento são similares entre elas:

Não ter visão clara e alinhada entre todos os stakeholders; Falta de cultura e o foco nas pessoas; Pensar que crescimento está voltado apenas para aumento de vendas; Não ter um time de marketing bem estruturado.

A possibilidade de networking é mais uma grande vantagem do boostLAB do BTG Pactual, uma vez que os empreendedores entram em contato com grandes nomes do mercado e do mundo dos negócios, que podem ajudá-los a fazer as conexões necessárias para o crescimento da startup, compartilhar desafios que estão enfrentando junto com companhias de seu mesmo estágio e para evitarem erros já enfrentados por outros empreendedores.

