35 redes de franquia com descontos de até 90% no Dia do Consumidor

Criado em 1962 pelo ex-presidente norte-americano John Kennedy, o Dia do Consumidor passou a ganhar visibilidade no Brasil a partir de 2014. Por aqui, as marcas usam a data para "premiar" os consumidores com descontos e benefícios para a compra de produtos.

Nos últimos anos, a data acabou se ampliando e originando a Semana do Consumidor, uma "Black Friday" do primeiro semestre. Na edição do ano passado, foi o setor de beleza que obteve o melhor resultado, com 37,66% das vendas. Depois, foram os eletrônicos (20,6%) e os itens de moda e acessórios (11,06%).

Para as redes de franquia, a data sempre foi encarada como uma oportunidade de atrair e fidelizar os consumidores. Neste ano, após o setor ter encolhido 10,5% em receita, segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o Dia do Consumidor passa a ser uma oportunidade de ouro para as marcas dialogarem com os clientes em meio às novas medidas adotadas pelas autoridades para contenção da pandemia. Por isso, elas estão oferecendo descontos de até 90%.

Confira as principais promoções:

5àsec

Para comemorar o mês do consumidor, a 5àsec oferece para seus clientes na primeira quinzena de março desconto de 20% em limpeza de cortinas e tapetes. Já a partir do dia 15, a marca lança a promoção de lavagem dos combos cama (4 peças) e banho (6 peças) por 41 reais.

ADCOS

Entre os dias 15 e 21 de março, a marca de cosméticos oferece desconto de 30 reais no Melan Off Clareador de Olheiras.

Anjos Colchões & Sofás

A marca vai conceder um parcelamento de até 12 vezes sem juros na linha de colchões. A promoção é válida nas mais de cem lojas da rede.

Açougue Vegano

A rede de franquias de restaurantes veganos está com uma promoção bem refrescante para o Dia do Consumidor: na compra de qualquer prato para viagem ou consumo local, o cliente ganha um copo de Pink Lemonade ou Mate.

Artes Filmes

Franquia home-based de audiovisual que produz conteúdos na parte Comercial (produção de comerciais de TV), Animação (vídeos animados), Eventos (cobertura de entretenimento e esportivo), Institucional (voltado para empresas), Treinamento (corporativo), Streaming (live). Para o Dia do Consumidor, a rede irá oferecer 15% de desconto em dois de seus serviços que tiveram maior destaque e demanda durante a pandemia, lives (live commerce, palestras, webinar, etc) e cobertura de eventos, online ou no modelo híbrido.

Brasileirinho Delivery

A rede de restaurantes de comida típica brasileira oferecerá aos clientes, entre os dias 15 e 19 de março, na compra do box do dia, uma batata frita e uma Coca-Cola (200ml) de graça.

Buddha Spa

A rede Buddha Spa, de spas urbanos, estará com a promoção de Day Spa, com 15% de desconto em todos os serviços da categoria.

Buratto Consultórios

A rede de franquias de coworkings para profissionais de saúde está oferecendo aos profissionais que utilizam o espaço 50% de desconto na contratação do primeiro mês de contrato.

Calçados Bibi

Até o dia 15 de março, a Calçados Bibi, franquia que comercializa calçados infantis e que conta com mais de 130 lojas abertas entre o Brasil e América Latina, preparou uma ação para comemorar o dia do consumidor. Nas compras acima de 249 reais, o cliente ganha um cupom de 40 reais para ser usado na próxima compra até 30 de abril de 2021.

Campinas Celulares

A rede de assistência técnica e venda de acessórios para celulares terá 10% de desconto em todos os acessórios e eletrônicos na semana do consumidor, de 15 a 19 de março.

Casa de Bolos

O cliente que comprar quatro unidades do Bolo Caseiro no Pote vai ganhar 4 reais de desconto sobre o valor total da compra.

Cebrac

O CEBRAC (Centro Brasileiro de Cursos) concederá 30% de desconto em todos os cursos profissionalizantes neste mês do consumidor.

China in Box

As lojas China in Box oferecem duas promoções especiais. A primeira é “Quanto Mais Macarrão Melhor”: o cliente que realizar no mínimo dois pedidos de macarrões orientais terá direito a descontos progressivos (20% de desconto nas compras de 2 Macarrões Orientais, 30% nas compras de 3 Macarrões Orientais e 40% nas compras de 4 macarrões orientais ou mais). A rede também lança a ação “Ganhe R$ 10”, exclusiva para pedidos feitos no site ou app oficiais. Até o final do mês de março, nas compras realizadas nos dois canais de qualquer item do cardápio com valor acima de R$ 30, o cliente ganhará R$ 10 de desconto.

Clean New

A rede especializada em higienização e blindagem de estofados oferece 10% de desconto em todos os serviços na semana do consumidor, de 15 a 19 de março.

Codebuddy

A rede de escolas de tecnologia codeBuddy preparou uma promoção especial com foco no Dia do Consumidor, válida nas mais de 50 unidades da marca em todo o Brasil. Até 15 de março, os alunos que se matricularem no curso regular ganham 50% de desconto no material didático anual + 50% de desconto na primeira mensalidade.

Constance

Para homenagear as clientes fiéis, a rede de calçados femininos vai disponibilizar uma série de benefícios, como descontos e brindes exclusivos, na Semana do Consumidor.

Croasonho

Nas lojas da Croasonho, rede de franquias especializada em croissants recheados, na compra de 2 Croas Estrogonofe de Frango tamanho M + 1 Coca-Cola lata (350ml), o cliente terá 20% de desconto. E ao comprar o combo promocional, poderá levar a segunda lata de Coca-Cola por apenas 1 real.

Dr. Shape

A marca de suplementos alimentares e artigos esportivos criou a seguinte promoção para o Dia do Consumidor: na compra de dois suplementos da marca Dr. Shape, o segundo (de menor valor) sai com 30% de desconto. Promoção não cumulativa com outras vigentes no ato da compra e apenas para lojas físicas. Promoção válida na semana do consumidor, entre 15 e 19 de março.

Drogarias Max

Para comemorar o Dia do Consumidor, a Drogarias Max preparou ofertas que serão divulgadas nas redes sociais e nas lojas. São itens de higiene, perfumaria e medicamentos. Além disso, durante todo o mês de março, os genéricos estão com desconto de até 90%.

Giolaser

Promoção válida no dia 15 de março. Nesta promoção, o cliente que adquirir qualquer serviço nas unidades participantes ganhará 50% de desconto sobre o valor de tabela.

Hope

A rede de franquia Hope, de lingeries e pijamas, vai oferecer no dia do consumidor 10% de desconto em qualquer produto nas lojas físicas e online.

Imaginarium

A rede de franquia Imaginarium vai oferecer mais de 20 itens com promoção, além dos produtos que já estão com descontos a partir de 9,90 reais, durante a Semana do Consumidor.

Instituto Ana Hickmann

Para o Dia do Consumidor, a rede não irá cobrar taxa de matrícula. A oferta é válida para todas as unidades, mesmo nas cidades que estão em lockdown. Os consumidores de cidades que estiverem com os serviços fechados poderão usar os descontos posteriormente.

Instituto Gourmet

A rede de franquias de ensino profissionalizante em gastronomia disponibilizará descontos de até 40% na matrícula de novos alunos em todas as unidades.

Limpeza com Zelo

A rede de limpeza oferece 15% de desconto nos serviços para o cliente que contratá-los pelo e-commerce da rede, usando o voucher DiaConsumidor, durante a semana do dia 15.

Love Gifts

Durante a semana do consumidor, a rede de franquias de decoração e presentes criativos, Love Gifts, estará com 10% de desconto em todos seus produtos e até 50% de desconto em produtos selecionados. A marca possui 29 lojas espalhadas pelo país.

Maislaser

Nos dias 15, 17, 19 e 20 a marca irá publicar descontos em combos que poderão ser usados nas unidades das redes. A oferta é válida para todas as unidades, mesmo nas cidades que estão em lockdown. Os consumidores de cidades que estiverem com os serviços fechados poderão usar os descontos posteriormente.

Maria Brasileira

A Maria Brasileira, de de limpeza, vai oferecer 15 reais de desconto para quem adquirir os serviços de limpeza e passadoria em seu e-commerce, usando o cupom CONSUMIDOR15, na semana de 15 a 21 de março. O desconto será permitido a todas as compras durante o período da promoção, sem limite por CPF ou CNPJ. Os serviços também não precisarão ser utilizados dentro desse prazo.

Mercadão dos Óculos

Para celebrar o dia do consumidor em todo mês de março, o Mercadão dos Óculos lançou a campanha Orçamento Premiado. O consumidor que for até uma loja da rede e fizer um orçamento terá um QRCode à disposição. Ao escanear o código pelo celular, ele poderá escolher uma de três opções de prêmios, que envolvem brindes até descontos no orçamento.

Minds Idiomas

A escola de idiomas Minds Idiomas dará um voucher de 200 reais para as matrículas feitas no mês do consumidor.

Pinta Mundi Tintas

A Pinta Mundi Tintas concederá um desconto de 10% nas compras de produtos do sistema tintométrico da marca Sherwin-Willians em suas 40 lojas, instaladas em seis estados brasileiros. Promoção válida na semana do consumidor, entre 15 e 19 de março.

Pizza Prime

O consumidor pode aproveitar a Campanha Segunda Sem Carne lançada pela Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) e pedir uma das opções veganas preparadas pela rede e ganhar 50% de desconto.

Pormade Portas

Em comemoração ao Dia do Consumidor, as lojas e o e-commerce da franquia Pormade estão oferecendo 5% de desconto para pagamentos à vista, via transferência, PIX ou boleto, além de 25% de desconto nos pisos vinílicos. A promoção segue até 31 de março. A Pormade é pioneira no setor de franquias na fabricação e venda de kits prontos e avulsos de portas, rodapés, biombos, papeis de parede, fechaduras e outros acessórios.

Sestini

A marca especializada em malas de viagens, mochilas e acessórios criou uma lista de produtos com até 30% de desconto na Semana do Consumidor. Os itens com promoção estão disponíveis no e-commerce da rede.

Simple Organic

A Simple Organic, marca brasileira de cosméticos orgânicos, veganos, naturais, cruelty-free e sem gênero, terá quatro dias de ação voltadas para o consumidor, de 14 a 17 de março, tanto o site quanto as lojas estarão com tudo até 30% off e o cliente escolhe um presente dentro de um mix selecionado pela Simple.

Splash Bebidas Urbanas

Durante todo o mês de março, as lojas da Splash Bebidas Urbanas promovem a campanha “Fraplash do Dia”. Todos os dias, um sabor de bebida da marca estará em valor promocional de 10,90 reais. A marca é em bebidas e alimentos prontos para o consumo e possui 45 unidades franqueadas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Distrito Federal.