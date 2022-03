3 sites indispensáveis para empreendedores que querem alcançar o sucesso

Empreender não é fácil. Com diversos desafios a serem enfrentados e conhecimentos que precisam ser adquiridos, abrir e manter uma empresa pode dar bastante retorno, mas também requer dedicação intensa para que o negócio tenha sucesso.

De acordo com o Sebrae, cerca de 25% dos empreendimentos no país não sobrevivem por mais de 2 anos. Os motivos são vários, mas os principais se dão pela má gestão da empresa e falta de lideranças capazes.

Se capacitar para liderar um time e saber gerir bem as atividades é importante, e com diversas opções no mercado para aprender sobre esses temas, a EXAME compilou alguns dos melhores sites com cursos que prometem formar empreendedores para atingir grande sucesso.

Sebrae

Posicionada como uma das maiores instituições de apoio ao empreendedorismo no Brasil, o Sebrae possui uma plataforma completa com inúmeros cursos gratuitos para quem está começando agora neste mundo.

O curso Aprender a Empreender traz os conhecimentos básicos e práticos contemplando assuntos como mercado, finanças e liderança. Com 16 horas de conteúdo e certificado digital, este é um ótimo curso para quem busca iniciar como Microempreendedor Individual e quer começar do básico.

Já o curso de gestão financeira pode trazer uma visão geral de como cuidar de toda a movimentação de capital do seu negócio. Desde fluxo de caixa até análise de estoques, este curso rápido de 3 horas pode ajudar pequenos empreendedores a terem uma melhor performance financeira.

EXAME Academy

Para aqueles que procuram mergulhar de cabeça nos negócios e já estão prontos para dar o próximo passo, a EXAME Academy é a plataforma que junta do básico ao avançado. Desde cursos livres que abordam os assuntos de maneira prática e direta, aos MBAs que aprofundam para a formação de profissionais especializados em diversas áreas de atuação.

Alguns dos cursos da EXAME Academy contam com a participação de empreendedores de sucesso como professores. Um dos exemplos é o curso Do zero ao negócio, ministrado pela Carol Paiffer, CEO da Atom, maior empresa de traders da américa latina e jurada do Shark Tank Brasil. Neste curso, Paiffer compartilha as principais etapas para criar um empreendimento de sucesso, transformando ideias em produtos e conseguindo botá-los à venda logo de início.

Para quem busca uma formação mais completa ou uma especialização, a Academy também proporciona a oportunidade dos MBAs, cursos de formação para pós-graduados com professores que atuaram diretamente no mercado em diversos temas como liderança, inovação, ESG e muitos outros.

Future Dojo

Não só com habilidades e conhecimentos técnicos se forma um empreendedor, também é preciso desenvolver diversas capacidades socioemocionais e individuais que tornam uma liderança normal em uma liderança exemplar. Na Future Dojo podem ser vistos cursos sobre diversos temas, mas aqui vamos dar luz a alguns dos melhores para o autodesenvolvimento, essencial para o sucesso de um empreendimento.

O mais recente curso busca desenvolver uma habilidade que poucos empreendedores possuem hoje no mercado, o Pensamento Analítico. Possuir habilidades de ler, entender e tomar decisões baseados em dados é um diferencial grande. Com aulas ministradas por mais de 14 professores de diferentes empresas, o curso busca tornar sua capacidade analítica mais forte e capaz de transformar seu negócio.

Para quem busca melhorar a gestão do tempo para assuntos ligados à sua empresa, o curso Gestão do tempo e produtividade compartilha os segredos para parar de desperdiçar tempo e introduz ferramentas para que você possa inspirar seu time em busca de alta performance coletiva, focando no sucesso da sua empresa

Agora não existem mais motivos para não se capacitar enquanto liderança empreendedora, começar uma jornada com mais conhecimento torna-a mais fácil e te ajuda a tomar as melhores decisões no caminho.

