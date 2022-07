YouTube Works premia as melhores campanhas em vídeo. Confira as categorias

Com inscrições abertas até o dia 25 de julho, o YouTube Works Awards é uma premiação anual e global que reconhece as campanhas mais inovadoras e eficazes no YouTube – e, claro, as mentes brilhantes por trás desses trabalhos.

Nesta edição, a terceira que inclui o mercado brasileiro, o prêmio rearranjou as categorias para ressaltar o quão indispensável o YouTube é na vida das pessoas – seja na hora de montar um móvel, aprender uma receita ou criar um novo hábito.

“Somos uma ferramenta tão relevante para as pessoas que achamos justo premiar os trabalhos que conseguiram ativar esse valor do YouTube, de ser indispensável”, diz Zé Lucas de Paula, regional head of Creative Works no Google.

Ele conversou com a EXAME para explicar cada uma das seis categorias do prêmio (confira abaixo). “Queremos reconhecer as campanhas que, de tão integradas à ferramenta, não seriam possíveis sem o YouTube.”



Como será a premiação

O time de jurados que escolherá os vencedores é composto de 17 grandes nomes da indústria criativa e da tecnologia. Entre eles estão João Clark, diretor de marketing do iFood; Lúcia Bitar, diretora de marketing da Samsung Brasil; Felipe Simi, CEO da Soko; Felipe Silva, sócio e diretor de criação da Gana, entre outros. Os ganhadores serão anunciados em setembro.

YouTube Works: categorias Zé Lucas de Paula explica, a seguir, as categorias do YouTube Works 2022:

1. Best Work with Creators

Presente desde a primeira edição do prêmio, essa categoria premia trabalhos que elevaram a parceria entre marcas e criadores a um outro nível. “Os creators são a alma do YouTube, são amigos com os quais o público está sempre interagindo”, diz Zé Lucas de Paula. “Essas parcerias criativas, além de serem uma característica superforte da ferramenta, também são fundamentais no sucesso de uma campanha.”

2. Business Impact

Em edições anteriores, o YouTube Works tinha algumas categorias relacionadas a negócio. Neste ano, elas foram aglutinadas em “Business Impact”, que reconhece as campanhas que mais geraram resultados para o negócio, seja em construção de marca, seja em vendas. “Qual marca conseguiu gerar ação pelo público, entregando produtos e ofertas extremamente relevantes utilizando o YouTube como canal? É isso que queremos encontrar!”, destaca o executivo.

3. Social Impact

Assim como na categoria anterior, nesta os inscritos precisam demonstrar os resultados de seus trabalhos. Mas em “social impact”, esses resultados não necessariamente vêm dos negócios. “Resultados, nesta categoria, significam uma modificação de comportamento e/ou mindset que contribui para a construção de uma causa social. Nossos jurados estarão atentos aos cases que, através do YouTube, se provaram indispensáveis à diversidade, à inclusão e à causa ambiental”, explica o regional head of Creative Works no Google.

4. The Unskippable

Com destaque para criações que envolvem novos formatos, como connected TVs, essa nova categoria premia os trabalhos que, de tão criativos, conseguiram prender a atenção e engajar o público ao ponto deles ignorarem o “skip”. “De todas as categorias, essa é a que os jurados mais estarão atentos à criatividade. Enquanto as outras olham mais para resultados, aqui queremos ver a ideia, o entretenimento e a inovação para divertir o público”, diz Zé Lucas de Paula.

5. Meeting the moment

Essa categoria surgiu no ano passado com outro nome, mas a essência é a mesma: reconhecer a capacidade de se fazer limonada com os limões que a realidade nos dá. Na última edição, de 2021, ela premiou quem ofereceu o melhor para quem estava trancado em casa, em 2020 – os prêmios são sempre relativos ao ano anterior ao que eles acontecem.” Desta vez, queremos ver a capacidade das marcas de usar o YouTube como ferramenta para ajudar as pessoas nesse período de continuidade da pandemia e início da crise econômica no Brasil.”

6. Grand Play

Corroborando o conceito de “indispensável”, essa categoria celebra a campanha que melhor demonstra esse poder de fazer o YouTube ser indispensável na vida das pessoas. Para ela, não é possível se inscrever. “Ganha a campanha que, inscrita em outra(s) categoria(s), se destacou pela eficácia, criatividade, inovação e uso de dados para gerar resultados de negócio. O Grand Play é o prêmio principal do YouTube Works”, diz Zé Lucas de Paula.

YouTube Works 2022: como se inscrever

Para se inscrever no YouTube Works 2022 basta acessar o site oficial da premiação e ler atentamente as regras e as dicas antes de submeter seu trabalho.

É preciso construir uma história coerente e ser claro sobre os indicadores de sucesso da campanha. As inscrições são gratuitas, e podem ser feitas até o dia 25 de julho.