YouTube Works Awards abre inscrições. Relembre as melhores campanhas de 2021

O YouTube Works Awards – celebração anual e global que premia as campanhas no YouTube que, além de cativarem o público, geram resultados para as marcas – está com inscrições abertas até o dia 25 de julho.

Em parceria com a Kantar, o reconhecimento é a grande oportunidade para que times de marketing e agências tenham seus talentos reconhecidos, e sirvam de inspiração para influenciar outros projetos no Brasil e ao redor do mundo.

Neste ano, os trabalhos serão avaliados por um time de profissionais de diferentes áreas e expertises, e os vencedores de cada uma das seis categorias (Best Work With Creators, Business Impact, Social Impact, The Unskippable, Meeting the Moment e Grand Play) serão anunciados em setembro.

Um evento de criativos para criativos

No ano passado, o YouTube Works Awards foi 100% online, e teve os atores Júlia Rabelo, Rafael Infante e Mariana Xavier apresentando os vencedores de cada uma das categorias de forma bastante divertida e autêntica.

O bom humor continuou com as previsões de Marcia Sensitiva para uma campanha bem-sucedida; dicas para arrasar com campanhas lindas com o Herdeira da Beleza; estratégias à prova de erro com a Thelminha, vencedora do BBB20; recomendações para não fazer feio em campanhas relacionadas a pautas sociais com Luca Scarpelli; e Bielo dando dicas de como fazer uma campanha impactante.

Ficou com Diva Depressão a missão de anunciar o grande vencedor da noite: a Campanha Circuito Brahma Live. E para relembrar essa e outras campanhas que conquistaram o público no ano passado, listamos aqui os cases vencedores. Aqueles que, em ano de pandemia, souberam aproveitar os recursos do YouTube com formatos inovadores para gerar engajamento, impacto em vendas e em ganho de reputação. Confira:

Campanha Circuito Brahma Live

Categorias: Grand Play, 2020 Reaction e Brand Building

https://www.youtube.com/watch?v=1ToeCZyOUBo

Por que se destacou: construído em parceria com a Africa, o grande campeão da 2ª edição do YouTube Works levou o primeiro lugar nas categorias Brand Building e 2020 Reaction, além de receber o prêmio principal do evento, o Grand Play. O segredo? Aproveitar a febre das lives para transmitir shows dos maiores nomes do sertanejo do país, junto com ações de benfeitoria e compras de cerveja na internet.

As 250 lives transmitidas pelo YouTube tiveram nada menos do que meio bilhão de visualizações. A Brahma conquistou o posto de terceira marca mais falada no Brasil, e a intenção de compra da cerveja subiu 25% em relação ao ano anterior. E foi assim que a marca e a agência transformaram, juntas, a crise em oportunidade.



Campanha Live Feirão Chevrolet

Categoria: Strategy for Action

https://www.youtube.com/watch?v=fjQPLWBoQXM&feature=emb_logo

Por que se destacou: criada pela W/McCann, a campanha Live Feirão Chevrolet tinha o desafio de levar para o mundo virtual o tradicional feirão de automóveis da marca. A estratégia deu certo. Foram 500 concessionárias conectadas, 16 mil visualizações ao vivo, e a venda de 3.218 carros. Desta vez, sem test drive.

Campanha Vivo - Fábulas da Conexão

Categoria que venceu: Visibility and Inclusion

https://www.youtube.com/watch?v=w-N_s-ZDjnE

Por que se destacou: com curtas, entrevistas e clipes estrelados por jovens criadores das periferias do Brasil, a Vivo lançou as "Fábulas da Conexão”, um projeto 100% encabeçado por criadores negros. Todos os conteúdos (patrocinados e orgânicos) atingiram, no mínimo, 80% de comentários positivos – ponto para a agência VLMY&R que ajudou a posicionar o gigante de telecomunicações como uma marca comprometida com a diversidade.



Campanha Google - GSA Learn Something New

Categoria que venceu: Data-Driven Marketing Com o mote “Quer aprender algo novo? Dá seus Google”, a campanha “Learn Something New” (criada pela agência AKQA e implementada pela Wunderman Thompson) explorou as possibilidades de segmentação para entregar vídeos criativos e mensagens customizadas às pessoas que buscavam por novas aprendizagens durante a pandemia. As aulas e os tutoriais da campanha tiveram mais de 175 milhões de visualizações no YouTube, 74% dos views totais da campanha.



Quer levar o prêmio do YouTube para casa?

Às agências e profissionais que queiram inscrever seus melhores trabalhos veiculados em 2021, o YouTube Works Awards dá algumas dicas: considere inscrever sua campanha com a colaboração de outros times. Isso ajudar a deixar sua história mais completa e atrativa. Seja claro e conciso, e não esqueça de compartilhar métricas, objetivos, indicadores de sucesso e benchmarks. Tudo isso é levado em conta nas rodadas de avaliação.

Inscrições: de 13 de junho a 25 de julho

Reunião de jurados: agosto

Anúncio dos vencedores: setembro