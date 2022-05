Dia do Orgulho Nerd: varejistas fazem promoção para atrair o público geek

Nesta quarta-feira, 25, é comemorado o Dia do Orgulho Nerd, data que enaltece toda a cultura nerd no mundo.

Veja também:

Magalu compra site Jovem Nerd e reforça aposta em conteúdo

Conheça a história do KaBuM!, o e-commerce nerd que conquistou o Magalu

A trajetória do Jovem Nerd: de hobby à venda ao Magalu

Desde filmes marcantes para a história do cinema, como a saga Star Wars, à obras da literatura que marcaram o imaginário da cultura pop moderna, como O Guia do Mochileiro das Galáxias, o mundo nerd sempre esteve entre nós.

E para aproveitar a oportunidade da data, algumas das principais varejistas do país estão com promoções especiais em produtos que remetam à cultura nerd, com promoções em computadores, artigos eletrônicos, jogos de vídeo game, figuras de ação e mais. Confira:

Magazine Luiza

A Magazine Luiza, desde de o início da semana, iniciou uma rodada de promoções nos mais diversos artigos da cultura nerd. Entre os itens em promoção, destacam-se cadeiras gamers, smartphones, consoles de videogames e computadores.

A Magazine Luiza, especialmente, está investindo forte na comunidade gamer/nerd como um todo. No ano passado, a varejista fez duas importantes aquisições para fortalecer seu nome perante esse público.

Em abril do ano passado, a Magalu comprou o Jovem Nerd, maior portal digital de conteúdo sobre o mundo geek. Fundado em 2002 por Alexandre Ottoni e Deive Pazos, o Jovem Nerd tem mais de 5,5 milhões de inscritos em seus canais no Youtube e os programas já superaram a marca de um 1 bilhão de views na plataforma.

Já no segundo semestre, a varejista apostou de vez no mercado gamer, ao comprar por R$ 3,5 bi a Kabum!, maior e-commerce especializado na venda de produtos eletrônicos (computadores, peças de reposição, notebooks e etc) e periféricos gamers (fones de ouvido, monitores, teclados, cadeiras e etc) do Brasil.

Mercado Livre

O Mercado Livre, e-commerce oficial da CCXP22, maior evento sobre a cultura pop da América Latina, também está com uma gama de promoções oficiais para artigos voltados ao público nerd. No e-commerce, há desde fantasias e camisetas comemorativas de diversas sagas à consoles e videogames.

Todas as promoções podem ser encontradas no site oficial do programa.

Amazon

A Amazon também seguiu essa linha. Desde o início da semana, a varejista começou a chamada Geek Week, com diversos descontos em produtos relacionados a cultura nerd.

Entre os produtos em promoção, destacam-se figuras de ação comemorativas de séries e filmes, como o boneco do Night King, de Games of Thrones, o jogo de peças da marca LEGO ambientado no universo de Star Wars e até mesmo uma coletânea dos livros do autor Arthur C. Clarke, um dos maiores escritores de ficção científica, autor de 2001: uma odisseia no espaço. Todas as promoções podem ser conferidas na página oficial da varejista para os artigos geeks.

Submarino

O Submarino também entrou no jogo dos nerds e está com promoções exclusivas para a data. Na página oficial da varejista sobre a data, é possível encontrar uma série de promoções e descontos exclusivos em uma gama de produtos relacionados a cultura nerd.

No Submarino, é possível filtrar a escolha dos produtos por uma saga preferida, por exemplo. Caso você seja fã apenas da saga Harry Potter, é possível visualizar apenas os produtos dessa saga. Há, ainda, diversas ofertas para produtos relacionados à Marvel, ao universo de Star Wars, Game of Thrones, mangás, entre outros.

A varejista está com 15% de desconto em itens dessas sagas de sucesso, sejam elas filmes, séries e jogos de videogame.

O submarino também oferece gift cards das lojas da Sony, Microsoft Google Play, entre outras. Todas as ofertas da marca podem ser conferidas no site oficial.

A origem do Dia do Orgulho Nerd

Diferente do que muitos possam pensar, a data não foi escolhida para ser levada a sério de forma total, mas sim para celebrar nomes e personagens da cultura geek no geral.

O dia 25 de maio foi escolhido para a comemoração pelo fato do autor do livro O Guia do Mochileiro das Galáxias, Douglas Adams, ter morrido no dia 11 de maio e ter sido homenageado no dia 25 de maio de 2001, fazendo com que milhares de fãs e geeks do mundo inteiro escolhessem a data para celebrar a cultura nerd.

Mundialmente, a primeira comemoração da data ocorreu na Espanha, no dia 25 de maio de 2006. E, desde então, marcas, lojas e empresas tentam se aproximar dessa rica e diversa comunidade.

O consumo do público nerd

Embora seja difícil elencar um padrão de consumo para um público tão diverso, a pesquisa Geek Power, elaborada pela Omelete Company, conglomerado de mídia e entretenimento dedicado à cultura nerd no Brasil, tenta traçar alguns padrões.

De todos os mais de 6 mil entrevistados, cerca de 78% tem até 34 anos, sendo que 58% desses pertencem às classes B e C. Sobre hábitos de consumo, 63% dos entrevistados gastam mais de R$ 100 por mês com entretenimento alinhado à cultura pop.

Basicamente metade dos respondentes, 51%, assinam três plataformas de streaming ao mesmo tempo e 95% afirmam ler dois livros ou HQs (histórias em quadrinho) por mês.

A pesquisa quantitativa foi realizada online e contou com 6.232 entrevistas no fim de 2021. Além do perfil, a análise traz um entendimento sobre tendências do público e as marcas top of mind endêmicas e não endêmicas. “Entender o público geek é fundamental. Eles são um universo à parte, um mar de oportunidade. São pessoas que amam, engajam e vivem a cultura pop de uma forma e intensidade única”, destaca Gustavo Giglio, head of Content for Brands da Omelete Company.