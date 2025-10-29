Wilson Poit assume nova cadeira da Fiesp para micro e pequenas indústrias

Wilson Poit, uma das maiores referências do empreendedorismo no Brasil, vai assumir a diretoria da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, com a missão de levar adiante a agenda do empreendedorismo.

Poit vai presidir o Conselho Superior da Micro, Pequena e Média Indústria (COMPI) em nova diretoria que começará a partir de 2026.

Em sua nova missão, Poit pretende colocar as micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) no centro da agenda econômica, oferecendo soluções práticas e acessíveis para os empresários que enfrentam desafios diários.

Segundo ele, seu foco será em três pilares essenciais: inovação, governança e acesso a crédito.

“Minha prioridade será apoiar os pequenos negócios da indústria, oferecendo condições para que inovem, cresçam, tenham acesso a crédito mais barato e se tornem cada vez mais competitivos. As micro e pequenas empresas representam 99% das empresas do Brasil e 70% dos empregos gerados com carteira assinada. Esse setor é vital para a geração de renda e transformação social do país”, afirma Poit.

Com sua vasta experiência como empreendedor e também no setor público, Poit chega com uma proposta clara: transformar a Fiesp na "Casa do empreendedor". A intenção é que o pequeno empresário não sinta receio de entrar no prédio histórico da Fiesp, tradicionalmente associado às grandes indústrias. Poit enxerga a Fiesp como um ponto de encontro para os empreendedores de todos os portes, especialmente aqueles que, muitas vezes, enfrentam a solidão do dia a dia dos negócios, sem apoio formal.

“Eu conheço bem os desafios de quem começa um negócio do zero. A solidão do empreendedor, as dificuldades de governança, a falta de acesso a crédito, entre outros. O nosso trabalho na Fiesp será ajudar esse empreendedor a superar esses obstáculos, com uma abordagem prática e objetiva”, diz.

A trajetória de Wilson Poit

Wilson Poit iniciou sua trajetória no mundo dos negócios com uma série de tentativas frustradas. Só alcançou o sucesso com a criação da Poit Energia, uma microempresa que, com o tempo, se tornou líder no fornecimento de energia temporária no Brasil e na América Latina. Em 2012, a empresa foi vendida para a inglesa Aggreko por 190 milhões de dólares.

Após o sucesso no setor privado, Poit se dedicou a causas públicas, com destaque para sua atuação na Prefeitura de São Paulo, onde ocupou cargos como Presidente da SP Negócios e Secretário Municipal de Desestatização e Parcerias. Sua experiência no setor público foi fundamental para moldar a visão que ele traz para sua nova missão na Fiesp.

“Eu acredito que as políticas públicas podem ser um motor de transformação para as MPMEs. E a Fiesp, com sua capilaridade e rede de contatos, é o lugar ideal para oferecer esse apoio aos empreendedores”, diz.

De 2019 a 2022, Poit também foi Diretor-Superintendente do Sebrae-SP, instituição com a qual se comprometeu a fortalecer as bases do empreendedorismo no estado, principalmente nas pequenas empresas. Sua experiência com o Sebrae é vista por ele como um dos pontos altos de sua carreira, sendo uma experiência essencial para entender as necessidades do pequeno e médio empresário.

Um dos pontos centrais de seu trabalho na Fiesp será a promoção da inovação e modernização nas micro, pequenas e médias indústrias. Poit acredita que a adoção de novas tecnologias, como a Inteligência Artificial (IA), pode ser um divisor de águas para as PMEs, permitindo que elas se tornem mais competitivas.

“A IA pode ajudar as pequenas empresas a modernizar seus processos, melhorar a gestão e até otimizar a forma como se relacionam com seus clientes. Isso não é um luxo, é uma necessidade”, afirma Poit.

Ele também ressalta a importância de treinar os empreendedores para que saibam como vender seus produtos de maneira mais eficaz, especialmente no ambiente digital, usando as mídias sociais a seu favor.

“Muitas pequenas empresas ainda não têm a capacidade de se vender de forma adequada. Precisamos ensinar esse empreendedor a se posicionar, a se comunicar com o cliente, a criar uma marca forte”, diz.

Governança em empresas familiares

Outro tema que Poit pretende atacar diretamente é a governança nas empresas familiares, um dos maiores desafios para as PMEs no Brasil. A falta de planejamento sucessório e a confusão entre gestão e propriedade são problemas recorrentes em muitas dessas empresas, que, muitas vezes, desaparecem quando o fundador se aposenta ou tem problemas de saúde.

Poit pretende trabalhar para ajudar os empresários a entenderem a importância de ter uma boa governança, incluindo a criação de conselhos consultivos e a contratação de gestores qualificados, mesmo quando a empresa ainda for de propriedade da família.

“É preciso entender que a gestão é uma coisa e a propriedade é outra. A família pode ser dona da empresa, mas precisa contratar os melhores profissionais para a gestão. Isso é fundamental para garantir a continuidade do negócio e o seu crescimento”, afirma Poit.

O acesso a crédito é outra preocupação de Poit, que pretende trabalhar para que as PMEs tenham condições de conseguir financiamento em melhores condições. Muitas empresas enfrentam dificuldades ao tentar acessar o crédito, especialmente porque não sabem como apresentar seus balanços e demonstrar a viabilidade de seus negócios de forma profissional.

“A Fiesp vai ajudar os pequenos e médios empresários a se prepararem melhor para apresentar seus projetos aos bancos. Vamos ensinar esses empreendedores a montar um ‘pit’ e um ‘book bacaninha’, para que possam acessar o crédito de maneira mais simples e eficaz”, diz.

Ele também vê a integração das pequenas empresas à cadeia produtiva das grandes indústrias como um ponto fundamental para o crescimento das PMEs.

“As pequenas indústrias precisam ser preparadas para se integrar à cadeia das grandes empresas. Isso não só melhora a competitividade, mas também abre novas oportunidades de negócio para essas empresas”, afirma.

Paulo Skaf, presidente eleito da Fiesp, destacou a escolha de Poit para o cargo de presidente do COMPI como uma decisão estratégica para a entidade.

“Wilson Poit é um exemplo de iniciativa empresarial e de compromisso com o Brasil. É um empreendedor bem-sucedido, com forte espírito público, por isso o convidei para presidir o Conselho Superior da Micro, Pequena e Média Empresa da Fiesp. Ele conhece de perto os desafios de quem começa um negócio do zero e tem muito a contribuir com sua experiência e visão prática do empreendedorismo”, afirmou Skaf.