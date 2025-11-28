Videotelemetria com IA da Geotab: o fim das dúvidas na gestão de frotas

Num setor em que cada segundo e cada quilômetro importam, como acontece na logística e no transporte, tomar decisões com base apenas em números, embora seja chave para a gestão, pode muitas vezes ser insuficiente. Afinal, por trás de um evento de frenagem brusca, uma aceleração inesperada ou uma parada fora de rota pode haver uma história que os dados sozinhos não contam.

De olho em auxiliar gestores e motoristas a terem mais segurança e eficiência, uma nova tecnologia começa a se expandir no mercado brasileiro: a videotelemetria, que alia dados capturados pela telemetria a câmeras de bordo impulsionadas por inteligência artificial (IA), inaugurando uma nova era na gestão de frotas.

“O vídeo é a testemunha ocular do dado. A telemetria conta uma história; agora, o vídeo mostra o como e o porquê”, resume Eduardo Canicoba, vice-presidente da Geotab Brasil. Fundada no Canadá há mais de duas décadas, a Geotab se tornou conhecida por ajudar mais de 55 mil clientes ao redor do mundo com suas soluções de telemetria — aqui no Brasil, com operações há mais de quatro anos, a lista de parceiros inclui gigantes de diversos setores, como JBS, Mercado Livre e PepsiCo.

Com um total de mais de 5 milhões de assinaturas ativas e capaz de processar mais de 100 bilhões de pontos de dados todos os dias, a empresa busca ampliar seu escopo e ecossistema de soluções para a gestão de frotas e, em breve, irá oferecer também a videotelemetria impulsionada por IA, solução que já está disponível na América do Norte desde outubro.

A combinação da telemetria tradicional com o vídeo oferece um panorama completo da operação, permitindo que empresas de transporte e logística analisem não apenas o comportamento do veículo, mas também o contexto em que cada evento ocorreu. Com isso, gestores podem agir de forma mais precisa e justa.

Eles passam a usar os dados de telemetria para identificar eventos de risco e as imagens de vídeo para comprovar e contextualizar o que de fato ocorreu. Essa combinação permite criar programas de treinamento verdadeiramente personalizados, que garantem maior adesão do motorista, aumentam a segurança da frota e reduzem drasticamente os riscos de acidentes.

Muito além do dado: contexto, prevenção e segurança

Para Canicoba, a videotelemetria funciona como uma “testemunha imparcial” dentro e fora da cabine dos motoristas. Câmeras externas captam o ambiente da estrada, enquanto as internas detectam o comportamento do condutor.

Já as soluções de telemetria conseguem medir aceleração, frenagem, consumo de combustível e muitos outros parâmetros que podem ser analisados e priorizados por cada cliente, seguindo as necessidades da sua operação. O resultado é uma camada adicional de informação capaz de revelar detalhes e evidências complementares aos números.

“Já tivemos casos em que o vídeo mostrou que o motorista desviou o caminhão de forma abrupta para evitar impactar uma pessoa no meio do caminho, ou outro que teve uma reação alérgica e desmaiou ao volante”, conta Canicoba. “Sem o vídeo, essas histórias seriam interpretadas de outro modo. Ele contextualiza os dados que, por si só, seriam interpretados de uma forma diferente.”

Essa análise de dados e imagens se torna possível graças a uma combinação do dispositivo de telemetria, que captura as informações do veículo, e das câmeras frontais e internas, que captam diversos indicadores diferentes relacionados ao comportamento do condutor, como fadiga, distrações como o uso de celular, proximidade do veículo à frente ou ausência do cinto de segurança.

Uma solução de videotelemetria precisa de outra aliada: a inteligência artificial. Embarcada na plataforma da Geotab, ela transforma a solução em uma ferramenta proativa ao analisar automaticamente os vídeos e identificar de forma assertiva comportamentos de risco ou alertar o motorista para ações corretivas de forma rápida. Além disso, seleciona automaticamente os incidentes mais críticos para o gestor, gerando relatórios acionáveis e insights estratégicos.

Sendo a inovação um pilar-chave para a empresa, o Geotab ACE, o primeiro assistente de IA focado na gestão de frotas, simplifica o acesso dos gestores a dados da operação, apoiando uma gestão estratégica e eficiente.

Privacidade, customização e filtros

Para muitas companhias, um dos desafios da digitalização de frotas é equilibrar a eficiência operacional com o respeito à privacidade dos colaboradores. Segundo Canicoba, esse é um ponto central no desenvolvimento das soluções da Geotab, especialmente com o crescimento da demanda do mercado pela videotelemetria.

“Estamos comprometidos em manter os mais altos padrões de proteção de dados; coletamos apenas dados essenciais e garantimos sua proteção contra usos não autorizados. Além disso, operamos em conformidade com normativas internacionais, como a General Data Protection Regulation (GDPR), na Europa, e a Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA), no Canadá, entre outras, assim como regulamentações locais, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).”

Outro diferencial da empresa é utilizar um modelo de plataforma aberta, que permite a integração com softwares e hardwares de terceiros disponíveis no Geotab Marketplace. Isso dá flexibilidade para que cada frota personalize o sistema conforme suas necessidades. Globalmente, há mais de 700 parceiros no ecossistema Geotab.

O futuro da gestão de frotas é visível

O lançamento próximo da videotelemetria marca um novo passo da Geotab no Brasil, de olho em atender a uma demanda crescente. “De cada dez clientes que nos procuram, sete ou oito já pedem soluções de vídeo”, revela Canicoba. A tendência é global, impulsionada por preocupações com segurança, produtividade e gestão operacional.

Mais do que uma tecnologia, a videotelemetria representa uma mudança de mentalidade: de controlar para compreender; de proteger, e não punir. Ao dar contexto aos dados, ela aproxima empresas e motoristas, fortalece a cultura de segurança e transforma cada quilômetro rodado em conhecimento.