Venda da Hering à Arezzo envolve questões de negócio e familiares

A divulgação de uma negociação entre duas das maiores varejistas movimentou os bastidores do mercado financeiro nessa semana: a Arezzo, um grupo calçadista que tenta se converter em uma gigante da moda nacional, fez uma proposta de 3 bilhões de reais para comprar a Hering, tradicional rede de moda que hoje tem 778 lojas. Por trás dessas conversas, há fatores de negócio - como a necessidade de a Arezzo se expandir e ganhar musculatura - e também questões mais pessoais, como a suposta pouca disposição da família Hering em tocar seu negócio adiante.

Conversando com fontes próximas às negociações, o Estadão descobriu que a questão envolve um plano estratégico antigo, de um lado, e a perda de paciência com um negócio que falhou em mostrar recuperação ao longo de vários anos, de outro. A Arezzo traçou há cerca de cinco anos um plano estratégico de ir além dos calçados e virar um "player" de moda: já comprou a Reserva, que tinha Luciano Huck como sócio. E a Hering seria um passo mais ousado - e mais arriscado - para colocar esse objetivo definitivamente em pé.

Além de ter um número muito maior de lojas, a Hering - comandada pelo empresário Fabio Hering, membro da família fundadora da marca - é uma empresa centenária (criada em 1880) e que também tem um considerável parque industrial instalado. Tradicionalmente, a Arezzo sempre trabalhou com produção terceirizada.

Acordo 'ganha-ganha'

O grupo Arezzo - que também inclui marcas como Alexandre Birman, Schutz, Anacapri e Vans - decidiu que está pronto para este salto, apesar das dificuldades que o varejo enfrenta em meio à pandemia de covid-19. A alta cúpula da Arezzo passou os últimos dias em reuniões e deverá formar um grupo de trabalho para tratar sobre a proposta para a Hering, afirmou uma fonte. "A hora de agir, para quem está forte neste momento, é mesmo agora", definiu um banqueiro.

Isso não quer dizer que colocar a tradicional marca de roupas para dentro de casa será um caminho sem obstáculos. A Hering é vista há anos como um negócio em decadência, que precisa de um "face lift" para voltar a ser lembrada com mais frequência pelo consumidor. Como a Arezzo é considerada eficiente no cuidado com suas marcas, a notícia dessa união animou o mercado, que considerou a negociação saudável para ambas as partes.

Na quarta-feira, 14, a Hering revelou ao mercado ter recebido a proposta não solicitada da concorrente. Desde então, a companhia ganhou mais de 1 bilhão de reais em valor de mercado na B3, a Bolsa paulista, e agora vale 3,8 bilhões de reais. A Arezzo também se valorizou nos últimos dias, ao contrário do que costuma acontecer com empresas prestes a fazer grandes desembolsos. A companhia de moda capitaneada por Alexandre Birman hoje é avaliada em quase 8 bilhões de reais.

Questão de família.

Segundo fontes de mercado, tocar um negócio do tamanho da Hering, em tempos de crise, não tem sido fácil. Gente próxima às negociações afirma que o interesse pela marca já não é tão grande dentro da família. Por isso, a aposta da maior parte do mercado é de que o casamento de Arezzo e Hering deverá sair. "É só uma questão de ajustar o preço", define um observador das conversas.

Esta não é a primeira conversa entre Arezzo e Hering, aliás. Mas segundo fontes ouvidas pelo Estadão, o negócio nunca andou porque Fabio Hering não se mostrava disposto a vender sua participação na empresa. A visão, agora, é de que o posicionamento seria diferente.

Há quem diga que a Arezzo começou jogando duro. Por isso, tudo o que a Hering estaria aguardando é uma nova oferta. A proposta de 3 bilhões de reais pela Hering está abaixo do valor da empresa pré-pandemia, que estava em torno de 5 bilhões de reais.

"A Arezzo começou jogando um preço muito baixo", disse fonte próxima à Hering. "Mas a negociação deve andar." Do lado da Arezzo, comenta uma fonte, a visão é de que a oferta, que considerou um prêmio de 20%, é justa, principalmente porque a aquisição engloba a reestruturação da operação.

A leitura, ainda, é o fato de a Hering ter, desde o princípio, contratado a BR Partners e o Machado Meyer como assessores, deu a indicação de que a intenção é de seguir com a venda, afirmou uma fonte. Fora isso, a própria divulgação da proposta foi entendida como um sinal de que as portas estão abertas para a negociação.

Momento propício

Avaliada em quase 8 bilhões de reais no mercado acionário brasileiro, a Arezzo é o típico caso de empresa "queridinha" do mercado que chegou ao ápice do que era capaz de conseguir dentro de seu mercado original. É por isso, segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), Eduardo Terra, a companhia está empreendendo a migração para um mercado maior - nesse caso, o de moda.

"Quando se olha a Reserva, por exemplo, há muito valor agregado, mas a marca ainda é limitada a um determinado público e tem uma segmentação", diz Terra. "Numa lógica estratégica, é natural que se busque uma aquisição para ocupar esse espaço."

E a Hering ocupa exatamente esse espaço, trazendo escala para a operação. "A Hering tem um posicionamento de franquia e de marca que se encaixaria ao modelo da Arezzo", diz.

Assim como o especialista em varejo, o mercado financeiro também acredita que o negócio faz todo o sentido. "A combinação de negócios para Arezzo seria positiva porque aumentaria sua exposição nas marcas de roupas e traria sinergia de custos por conta da forte capacidade de produção e distribuição da companhia, além da experiência dos gestores da Arezzo que significaria uma virada de jogo para a Hering, melhorando a estratégia de vendas online", comenta o analista Regis Chinchila da Terra Investimentos, em relatório.

Além disso, pode ser uma saída lucrativa para os acionistas da Hering. "A empresa tenta fazer um 'turnaround' há muito tempo e não vem tendo muito sucesso", diz o gerente de pesquisa da corretora Ativa Investimentos.