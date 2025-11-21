Café e carne fora do 'tarifaço' e medo da IA: o que movimenta os mercados

A volta do feriado promete ser cheia de movimentos relevantes para os investidores brasileiros. Nesta sexta-feira, 21, o mercado local deve reagir a uma série de eventos que ocorreram na véspera — começando pela retirada das tarifas extras de 40% impostas pelos Estados Unidos sobre alguns produtos brasileiros, como carne, castanhas e café.

A euforia, porém, deve ser parcialmente limitada pelo desempenho fraco das ações de tecnologia nos EUA. Na quinta-feira, 20, papéis ligados à onda de inteligência artificial (IA) perderam força, com o índice Nasdaq devolvendo ganhos após forte volatilidade e sinais de que investidores estão mais cautelosos com valuations esticados.

Além disso, segue no radar a reação ao payroll de setembro — que mostrou criação de 119 mil empregos, acima da previsão — e às novas declarações de dirigentes do Federal Reserve. No cenário político, destaque para a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Bolsas internacionais enfrentam pior semana desde abril

Os mercados globais caminham para registrar a pior semana em sete meses, pressionados por dúvidas sobre valuations de tecnologia e pelo temor de que os enormes investimentos em inteligência artificial não se traduzam em retorno no curto prazo.

O MSCI All Country World Index acumula queda de 3,1% na semana, a pior desde abril. O Bitcoin caiu abaixo de US$ 84 mil, acumulando baixa superior a 30% em menos de dois meses.

Na Europa e na Ásia, os mercados também caminham para a pior semana desde abril.

Nos títulos, os Treasuries mantiveram ganhos, com o juro do papel de 10 anos em 4,08%. O dólar recuou levemente.

Em commodities, o petróleo Brent caiu para US$ 62,34, acumulando perda semanal acima de 2%. O ouro recuou 1%, negociado a cerca de US$ 4.035 por onça.

Na quinta-feira, 21, os índices americanos fecharam com fortes oscilações:

• O S&P 500 registrou sua maior reversão intradiária desde abril, de 3,6%, e já acumula queda de 5% desde o último pico.

• O índice de volatilidade VIX subiu para 26,42, maior nível desde abril.

• As ações da Nvidia recuaram 3,2%, ofuscando parcialmente o forte guidance apresentado no início da semana.

Agenda do dia (horário de Brasília)

09:30 — EUA

• Discurso de Williams (FOMC)

10:00 — EUA

• Balanço Orçamentário Federal (outubro):

• Anterior: –223,4 bi

• Previsão: 198 bi

10:30 — EUA

• Discurso de Barr (vice-presidente de Supervisão do Fed)

11:15 — EUA

• Produção industrial (anual, set): previsão 0,87%

• Produção industrial (mensal, out): previsão 0,1%

11:45 — EUA (S&P Global PMI)

• PMI industrial (nov): previsão 52,5; anterior 52,0

• PMI composto (nov): previsão 54,6; anterior 54,5

• PMI de serviços (nov): previsão 54,8; anterior 54,6

12:00 — EUA

• Construção de novas casas (set):

• Previsão: 1,307 milhão

• Anterior: 1,320 milhão

• Construção de novas casas (mensal): previsão –8,5%

• Expectativas de inflação (Michigan, nov):

• 1 ano: previsão 4,6%

• 5 anos: previsão 3,9%

• Confiança do consumidor (Michigan, final): previsão 50,3; anterior 49,0

• Índice de percepção (Michigan): previsão 53,6; anterior 50,3

14:00 — EUA

• GDPNow do Fed de Atlanta (4º tri): previsão 4,2%

15:00 — EUA

• Contagem de sondas Baker Hughes:

• Petróleo: previsão 417

• Total EUA: previsão 549

17:30 — Relatório CFTC (posições líquidas de especuladores)

• Petróleo: 103,3 mil

• Ouro: 252,9 mil

• Nasdaq 100: 41 mil

• S&P 500: –136,7 mil

• BRL: 82,6 mil

• JPY: 61,5 mil

• EUR: — (não informado)