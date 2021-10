Usiminas divulga resultados em meio a queda no preço do minério

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia

A siderúrgica Usiminas divulga resultados do terceiro trimestre nesta sexta-feira em meio à forte queda no preço do minério de ferro e após lucro recorde reportado no trimestre anterior.

Uma projeção do banco Credit Suisse espera crescimento de 9% na receita da Usiminas de aço no mercado doméstico no terceiro trimestre de 2021. No entanto, na base consolidada, que considera siderurgia e mineração, a expectativa é de queda de 11% na ebitda no trimestre, justamente por pressão da divisão de mineração.

Durante todo o mês de setembro, o minério de ferro ficou na casa do 110 dólares a tonelada. No trimestre anterior, os valores chegaram a passar dos 200 dólares, principalmente porque as siderúrgicas da China têm encomendado menos minério das mineradoras brasileiras.

O resultado da mineradora Vale, divulgado ontem, já refletiu a queda no valor da commodity. No terceiro trimestre, o lucro da mineradora caiu para 3,8 bilhões de dólares, ante 7,5 bilhões de dólares no segundo trimestre de 2021.

A Usiminas vem de um bom momento. A companhia apresentou ótimos resultados no trimestre passado, com lucro líquido de 4,5 bilhões de reais, ante um prejuízo de 395 milhões de reais no mesmo período do ano anterior.

A receita líquida da mineradora chegou a 9,6 bilhões de reais no período, alta de 35,8% em relação ao primeiro trimestre do ano, e de 296% na comparação anual. Os números divulgados hoje vão indicar o tamanho do impacto do preço do minério nos resultados da empresa.