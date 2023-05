ARTIGO: 12 startups para ficar de olho no Web Summit Rio, por Miguel Fernandes

“Explode coração, na maior felicidade! É lindo o Web Summit contagiando, sacudindo essa cidade…”

Nesse novo ritmo de samba da Cidade Maravilhosa, acompanhei de perto esse desfile de startups que estão expondo no segundo dia de Web Summit no Rio de Janeiro.

Falei com mais de 50 e os destaques estão abaixo.

Assim como a edição de Lisboa, a avenida foi tomada por todo tipo de empresa apresentando seus negócios inovadores e com founders animados e apaixonados para contar a que vieram.

Apesar de eu ter visto algumas poucas startups de fora do Brasil - Israel, Ucrânia e especialmente Estados Unidos - eram minoria, esperava mais negócios da América Latina. Diferente da edição lisboeta, que reúne empresas do mundo todo, aqui no Rio a maioria das empresas eram brasileiras.

Mas o evento não foi menos diverso por conta disso. Pude conversar com empreendedores e empreendedoras do Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Recife, Rio... praticamente todos os estados do Brasil.

Vamos aos destaques:

Growyx

A Growyx é uma startup com operações em Portugal e no Brasil com uma solução híbrida de recrutamento de freelancers, com uma base de mais 10 mil profissionais. Criaram um framework proprietário de análise comportamental e técnica com matching cultural.

Biso

A Biso processa um volume de mais de 400 milhões de reais no E-commerce. Eles desenvolveram um algoritmo de Inteligência Artificial capaz de aumentar o GMV e a performance das vendas otimizando o planejamento de midia e a alocação de investimento nos diversos canais digitais. Tudo isso levando em conta as especificidades de cada empresa e de forma automática.

MINDSELF

No mercado desde 2019, a Mindself foca em uma inteligência que não é artificial. É a inteligência emocional. Já atenderam mais de 105 empresas, fizeram mais de 4.000 sessões de meditação com mais de 90 mil colaboradores participando em seus programas. Cresceram 300% em 2020, 45% em 2021 e 50% em 2022. Gostei muito da abordagem deles de entender a meditação como uma ferramenta para aumento da produtividade, não só bem estar.

Data 4 Company

A Data 4 Company se conecta diretamente nos sistemas de gestão das empresas (ERPs) e cria análises poderosas para facilitar a tomada de decisão e simplificar os relatórios de seus clientes. Dashboards que custariam mais de R$20.000,00, agora, passam a custar a partir de R$250,00 mensais.

Wisecut

Diretamente de Miami, a Wisecut aproveita a IA generativa para turbinar a criação de vídeos humanos, transformando horas de vídeos em clipes que chamam a atenção. Em Janeiro, a empresa cresceu sua base de usuários em 500%. A startup está, em média, dobrando sua base de usuários a cada mês.

CMOV

A Cmov é uma solução 100% digital que apoia organizações na inclusão e empregabilidade de jovens com foco em diversidade. É uma iniciativa encantadora com forte impacto social. Fortalece a imagem de grandes empresas como marcas empregadoras, e desenvolvem jovens talentos com poucas oportunidades, desde antes de entrarem no mercado de trabalho, até depois que entram, ajudando no processo de onboarding e desenvolvimento contínuo dessas pessoas dentro das empresas.

49 Educação

Um ecossistema completo para o desenvolvimento de super founders. Nasceram dentro da Universidade de Stanford e trouxeram para o Brasil a metodologia empreendedora das melhores empresas do planeta. Já são mais de 1.300 startups lançadas e negócios tracionados, tudo isso através de um ecossistema completo de apoio para startups no first stage.

ProductHype

ProductHype é uma empresa americana com uma plataforma para testar e lançar produtos físicos com menos risco e custo possível. Ou seja, antes de você fabricar em larga escala algum produto, eles fazem esses testes.

Aio Educação

A AIO utiliza Inteligência Artificial para diagnosticar e remediar a defasagem de aprendizado dos alunos criando trajetórias personalizadas que maximizam as chances de aprovação em provas, como ENEM e vestibulares.

REPEDUCA

Uma plataforma de ensino adaptativo que promove a organização de sequências didáticas de acordo com as competências do currículo escolar e o perfil de aprendizagem de cada estudante, utilizando estratégias gamificadas e colaborativas, com foco no ensino de matemática, o grande bicho papão das escolas.

Dooiu

Uma startup Israelense. Uma espécie de marketplace que permite que qualquer indivíduo, estudante, professor, consultor, profissional, aumente sua renda e desenvolva ainda mais sua carreira. A Dooiu expande as possibilidades para precisa de conhecimento específico e quem tem esse conhecimento pra compartilhar. Eles prometem inaugurar uma nova era nas interações profissionais da nova economia do conhecimento.

Stuo

Uma super solução de gestão de despesas e reembolsos. O App da Stuo foi projetado para tornar a gestão financeira mais inteligente e conectada. Eles oferecem vários recursos avançados de análise de dados e insights valiosos para a tomada de decisões pelo RH e área financeira de grandes empresas no Brasil. São mais de 5 mil clientes que completam 5 voltas ao mundo por dia em quilometros rodados (com corridas sendo reembosadas pelo App).

Você deve ter reparado que poucas das startups que destaquei aqui usam o termo “inteligência artificial” para vender um diferencial aos clientes. Mas olha… isso o que eu mais vi por aqui.

Acontece que IA está virando commodity, dizer que usa IA não significa mais grande coisa. Estamos vivendo uma transição em que dizer que você usa IA é o mesmo que dizer: temos um site.

O pior é que quando eu indagava sobre como a empresa usava a IA, a resposta em muitos casos foi titubeante e sem profundidade. Startups precisam mais do que nunca focar no problema, e a IA é uma solução.

As startups, as lideranças, precisam incorporar a inteligência artificial nos negócios, muitos já estão fazendo isso. Não é fácil, muita novidade ao mesmo tempo, mas tudo vai dar certo se mantermos o foco nos problemas que queremos resolver, ao invés de transformar o uso da IA em um problema.

O segundo dia de Web Summit terminou com essas reflexões e muita animação de ver essa ambiente efervescente de inovação que segue pujante no Brasil. que terminou com essa lista incrível de empreendedores de vários lugares do Brasil e do mundo. Espero que os próximos dias nos tragam ainda mais oportunidades de networking e, claro, ainda mais oportunidades de negócios.

“…chego ao rio de janeiro Terra do samba, startups e inovação Vou vivendio o WebSummit Embalado na magia Do seu carnaval”

Amanhã tem mais! 🚀🤓

*EXAME é media partner do Web Summit Rio