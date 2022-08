Trakto anuncia projeto com escolas públicas e app com inteligência artificial

A Trakto, plataforma de design voltada para negócios, anunciou nesta quinta-feira, 18, novos projetos durante o Trakto Show, evento realizado nesta semana em Maceió. Entre os projetos anunciados estão o Trakto Educação e o novo aplicativo com inteligência artificial.

Em 2021, a Trakto captou cerca R$ 7 milhões com a Black Founders Fund, do Google, a E3 Negócios e a Mene & Portella Investidores.

Além disso, foi selecionada pelo Google for Startups para participar da edição 2022 do Black Founders Fund e também pela Endeavor, para fazer parte do seu programa de aceleração Scale-up 2022.1.

Trakto Show 2022 reúne palestras sobre empreendedorismo e inovação em Maceió

Trakto Educação

O projeto Trakto Educação inclui a plataforma de design em sistemas utilizados pelas redes públicas de ensino em tablets ou outros eletrônicos nas escolas.

O primeiro contrato com essa finalidade foi assinado no evento com a prefeitura de Penedo, município localizado na região Sul de Alagoas.

O projeto inclui ainda treinamentos para professores voltados ao uso de aplicações em design para sala de aula.

“Nosso propósito é usar o design e a tecnologia para transformar a educação. Queremos tornar as apresentações e aulas muito mais interessantes para crianças e adolescentes”, afirmou o alagoano Paulo Tenório, CEO da Trakto.

A proposta surgiu diante dos desafios da educação pública em Alagoas e dos altos níveis de analfabetismo ainda existentes no estado.

“O acesso à tecnologia e ao conhecimento proporciona um salto nivelador de oportunidades para populações vulneráveis, em especial para jovens”, completou.

Hoje a Trakto já atende cerca de 2.500 escolas que pertencem ao grupo educacional Santillana.

No futuro, Tenório quer promover por meio da Trakto e suas tecnologias, centros de formação para jovens interessados em programação e design gráfico.

Aplicativo

O aplicativo “Trakto Design” está disponível na Apple Store e na Google Play. No celular, é possível criar peças em design para diferentes usos, como cards e vídeos para redes sociais, sites, convites e demais utilizações já utilizadas pelo computador.

Além disso, o aplicativo conta com a assistente virtual Bella, que também pode ser usada pelo WhatsApp. Uma das possibilidades de uso da Bella é a edição de imagens especiais por meio de fotos no estilo selfie.

A ferramenta de Inteligência Artificial foi desenvolvida com a tecnologia GPT3, que permite criação com IA tanto para textos, quanto imagens. O objetivo é fomentar pequenos negócios e auxiliar diversos profissionais na produção de conteúdos de marketing digital.

