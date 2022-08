Trakto Show 2022 reúne palestras sobre empreendedorismo e inovação em Maceió

O Trakto Show 2022, maior evento de negócios do Nordeste, começa nesta quinta-feira, 18, e vai reunir em três dias cerca de 160 palestras sobre empreendedorismo, tecnologia, inovação, design e marketing.

“Queremos ser o Rock in Rio dos negócios no Nordeste. O evento quer potencializar negócios, mostrar a força da comunidade e promover espaços para aprendizado e networking”, afirmou o alagoano Paulo Tenório, CEO da Trakto, em coletiva realizada nesta quarta-feira, 17.

O evento será realizado no Centro de Convenções de Maceió e vai contar com seis palcos. As palestras vão abordar temas como negócios e inovação, sociedade, futuro, crescimento, metaverso, criatividade e design, entre outros.

A expectativa é integrar conteúdo de alta qualidade para empresas e profissionais para os 6 mil participantes que são esperados para o evento.

A Trakto

Fundada em 2013, a Trakto é a primeira plataforma de design com suporte humanizado da América Latina voltada para negócios. Com quase 1 milhão de usuários, a startup oferece aos empreendedores digitais apresentações, propostas comerciais, contratos, e-books, posts para redes sociais, entre outros serviços.

Em uma rodada de negócios que participou em 2021, a Trakto captou cerca R$ 7 milhões com a Black Founders Fund, do Google, a E3 Negócios e a Mene & Portella Investidores.

Além disso, foi selecionada pelo Google for Startups para participar da edição 2022 do Black Founders Fund e também pela Endeavor, para fazer parte do seu programa de aceleração Scale-up 2022.1.

Palestrantes confirmados

Veja os horários de todas as palestra aqui. Confira abaixo alguns destaques no evento:

Quinta-feira, 18 de agosto

Miguel Texeira, criador da franquia Açaí Concept

Antonio Tebet, publicitário, ator, apresentador e autor

Tiago Silva Mochileiro, empreendedor alagoano

Luiz Candreva, head de inovação da Ayoo e mentor

Juliana Fraccaroli, especialista em sucesso do cliente

Sexta, 19 de agosto

Gabriela Prioli, advogada e influencer

Raphael Mattos, maior YouTuber de franquias do Brasil

André Patronio, CEO da Etus

Igor Faria, presidente do Grupo de Empresas Patati Patatá

Careca, empreendedor alagoano

Sábado, 20 de agosto

Cafu, ex-jogador da seleção brasileira de futebol

Ana Fontes, empreendedora social

Caco Barcellos, jornalista

Diego Godoy, headhunter da Muuda

Walter Longo, empreendedor digital e publicitário

