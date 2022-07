TikTok lança guia para pequenos e médios negócios

Gerenciar o próprio negócio é um caminho de altos e baixos, em que milhares de pessoas lutam diariamente. Pensando nisso, o TikTok criou o 'Vem Comigo', um guia personalizado para ajudar as pequenas empresas de todos os segmentos a dar os primeiros passos para prosperar dentro da plataforma. A campanha começou na semana passada e terá uma duração total de seis semanas.

O guia conta com uma série de iniciativas para educar e tirar as principais dúvidas sobre o TikTok for Business, entre elas uma página especial que será atualizada semanalmente com novos conteúdos relacionados à jornada desses empreendedores. O Vem Comigo disponibilizará, também, um canal no WhatsApp para tirar as principais dúvidas dos participantes.

“O TikTok é um grande aliado dos pequenos e médios negócios, que encontram na nossa plataforma muitas ferramentas para atingir seu público-alvo de maneira assertiva e muito criativa. Apesar de ser uma iniciativa global, o Vem Comigo tem um olhar muito especial para a comunidade brasileira, e visa dar autonomia para que esses empreendedores prosperem ainda mais com a ajuda do TikTok", comenta Gabriela Comazzetto, head de soluções globais para Negócios do TikTok na América Latina.

Para fazer parte desse universo, os empreendedores devem se inscrever neste link. Após a inscrição, as marcas terão acesso a uma série de conteúdos exclusivos, agenda de eventos e novidades, além de receber diversos e-mails que os guiarão na jornada para começar no TikTok.

