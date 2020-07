O streamer brasileiro Leonardo “Brlkgames” Kuhn fazia uma transmissão ao vivo na plataforma Twitch quando foi surpreendido ao receber uma doação de 147.000 euros — equivalente a 900.000 reais — vinda da Europa.

O doador, que realizou a transação de forma anônima, contribuiu com Leonardo pois afirmou que o streamer o havia ajudado a superar a depressão — doença que o próprio jogador já havia enfrentado. O streamer, que se emocionou durante a transmissão, começou a fazer lives para custear o tratamento do irmão mais novo diagnosticado com esquizofrenia.

A surpresa aconteceu na quarta-feira, 15, quando “BRlk” estava ao vivo e um aviso de doação apareceu durante a transmissão. Junto com a doação, estava a seguinte mensagem: “Boa noite mano, sou em que faço os donates em anônimo. Vou continuar anônimo porque não quero nada em troca. Você mudou a minha vida. Graças às suas lives eu não me suicidei e minha depressão foi curada”.

A reação de quando eu vi o valor da donate, eu pensei que era um bug ou fake, depois vi que o dinheiro entrou mesmo e que nao vai ser refound… O valor ficou alto pq o mlk é da Europa e mandou 147K euros e na conversão ficou esse valor todo

EU NUNCA VOU CANSAR DE AGRADECER🥺❤️ pic.twitter.com/VjlSq52x4h — Brlkgames- Maior torcedor da EG (@GamesRlk) July 16, 2020

Inicialmente, Leonardo não acreditou quando viu a quantia doada, pensando que aquilo poderia se tratar de uma doação falsa. Após a reação do streamer, o doador — ainda de forma anônima — afirmou que a doação era real.

Em seu canal, “BRlk” conta que passou por diversas situações difíceis durante a vida. Ele perdeu seu pai quando era bebê e, com 15 anos, começou a trabalhar em mais de um emprego para ajudar com as despesas da família e o tratamento do irmão de 7 anos, diagnosticado com esquizofrenia.

Há um ano, decidiu fazer lives para continuar ajudando a mãe financeiramente. Quando bateu sua meta de arrecadação, Leonardo fez uma live de “comemoração” e ficou 50 horas seguidas ao vivo. Em exaustão, sofreu um infarto e foi internado no hospital. Após se recuperar, continuou com as transmissões mas reduzindo as horas online.