Startup Pulses faz censo de diversidade gratuito para empresas

A diversidade e a inclusão dos funcionários estão cada vez mais em pauta nas empresas que olham para o poder da transformação social atrelada aos benefícios econômicos. Uma pesquisa da Russell Reynolds Associates, por exemplo, revelou que 47% das maiores empresas dos Estados Unidos têm atualmente um chefe de diversidade ou equivalente, sendo 63% deles nomeados na função nos últimos três anos.

De olho na tendência, a startup de soluções de clima organizacional Pulses, em parceria com a startup Nohs Somos, disponibiliza gratuitamente, por 30 dias, uma plataforma de pesquisa que permite as empresas mensurar a percepção dos times sobre as políticas e práticas inclusivas, a existência de diversidade no quadro da organização e se há reconhecimento, valorização e respeito entre as pessoas.

Os resultados consolidados serão publicados na revista EXAME ainda este ano, sem divulgar informações confidenciais das empresas, que serão previamente informadas e convidadas a participar da reportagem, aprofundando suas boas práticas.

Ao todo, são 21 perguntas rápidas e visuais divididas em quatro dimensões (diversidade, inclusão, aspectos culturais e representatividade). As respostas coletadas são mostradas em tempo real num dashboard que fica disponível para o gestores dentro da plataforma.

Por meio de filtros, é possível obter um censo e conhecer o panorama da diversidade e inclusão sob a ótica dos grupos minorizados nas empresas. Todos os respondentes têm seu anonimato garantido, já que os dados são confidenciais e o dashboard só apresenta as respostas se houverem mais de 7 pessoas, para que não seja possível nenhum tipo de cruzamento de informações.

“É por meio da diversidade que temos olhares e opiniões diferentes e ricos que ajudam na inovação. Por isso, promover discussões e reflexões a respeito destas pautas é essencial na construção de ambientes de trabalho acolhedores e consideradores. Trazer este tipo de ação para a empresa é ótimo para que gestores possam pensar em práticas para melhorar suas políticas de inclusão”, destaca Michelly Dellecave, CMO da Pulses.

A pesquisa pode ser acessada neste link.