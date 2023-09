Startup de RH capta R$ 3,7 milhões em rodada e promete “devolver” 1 bilhão de horas para as empresas

A Bondy nem bem chegou ao mercado e já tem uma meta audaciosa: promete “devolver” 1 bilhão de horas para os seus clientes até 2027. A startup oferece uma plataforma SaaS para que as empresas automatizem os processos burocráticos e corriqueiros da área de recursos humanos.

No modelo, os robôs são integrados a canais de comunicação como WhatsApp, Slack e Teams, e podem atender pedidos dos funcionários sobre informações relacionadas a holerites, férias, controle de ponto, e ainda o envio de atestados e outros documentos para a admissão e demissão.

De um lado, a ideia é tirar a carga operacional do time de RH

Do outro, fazer com que os trabalhadores tenham, em poucos cliques e sem burocracia, acesso às informações

Daí, o conceito de "devolver" horas e a meta, marketeira e otimista, de 1 bilhão, desafogando os times para que possam desenvolver projetos estratégicos

A startup acaba de receber um aporte no valor de 3,7 milhões de reais. A rodada foi liderada pela SmartMoney, gestora comandada por Fábio Póvoa, co-fundador do iFood, e com mais de 300 milhões investidores. Entraram também a Investidores.vc e a Incubate Fund.

Como a Bondy foi criada

O negócio nasceu dentro da Matchbox, uma consultoria de recursos humanos criada em 2017 e dedicada a promover programas de recrutamento para trainees e estágiários. Após anos de testes e usos da solução, os sócios optaram pelo spin-off.

Oficialmente, a Bondy existe desde fevereiro deste ano. “Eu brinco que já nascemos grandes”, afirma Kleber Piedade, sócio-fundador da startup. O executivo é investidor serial e, além da Bondy e Matchbox, é sócio e co-fundador da E-Mooving, startup de aluguel de bikes elétricas.

Para assumir a liderança da nova startup, ele saiu da operação da Matchbox, sob o comando da sócia Flávia Queiroz desde fevereiro. Na Bondy, Piedade tem como sócios Eduardo Andrade, Sérgio Fiorotti e Fabiane Klafke.

Nestes seis anos do produto, a plataforma cativou algumas grandes companhias para a carteira de clientes, hoje em torno de 60. No portfólio, empresas como Minerva Foods, Ambev, Raízen, Mercado Livre e Grupo Boticário.

De acordo com a startup, a plataforma, baseada em inteligência artificial, entrega uma taxa de assertividade e efetividade na faixa de 85%. Os 15% restantes são tratados com a abertura de chamados atendidos pelos times de RH.

“Na Minerva, nosso cliente desde 2018, a taxa chega a 96% efetividade”, diz. Segundo o executivo, para a empresa, a startup “devolve” 40 mil horas por ano ao responder as dúvidas e solicitações de mais de 12 mil funcionários.

Os altos percentuais obtidos vêm de um sistema modular, permitindo a criação de personas, tom de voz e adição de dúvidas relacionadas a cada tipo de negócio, além de ajustes ao longo do processo. A estrutura conta com um volume de 5.000 potencias dúvidas.

Como a startup pretende usar os recursos

O novo capital deve dar fôlego para que a operação imprima um ritmo mais acelerado de relacionamento e captação de clientes. Com isso, boa parte dos novos recursos serão direcionados para a estratégia de comunicação em busca dos famosos “leads”.

Em outra frente, fará investimentos para aprimorar a tecnologia e incluir mais recursos. “Hoje nós automatizamos alguns processos. O futuro da Bondy é ir além e automatizar muitos outros, funcionar como um assistente pessoal para os funcionários”, afirma.

Para este primeiro ano, a startup projeta um faturamento de R$ 3 milhões, número que pretende dobrar em 2024.

A expansão virá tanto pela atração de novos clientes como pelo aumento de serviços e dos tíquetes nos atuais. A remuneração da startup é calculada pela quantidade de funcionários de cada cliente e também pelo número de integrações que cada empresa usa.