Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Startup de filha de Bill Gates levanta US$ 30 mi com apoio de famosos

Startup de inteligência artificial atinge valuation de US$ 180 milhões com apenas oito meses de operação; Bill Gates não investiu na empresa

Phoebe Gates: filha de Bill Gates levantou US$ 30 milhões para startup (Kimberly White / Correspondente autônomo/Getty Images)

Phoebe Gates: filha de Bill Gates levantou US$ 30 milhões para startup (Kimberly White / Correspondente autônomo/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 05h04.

A Phia, startup de Phoebe Gates e Sophia Kianni, captou US$ 30 milhões em nova rodada de investimento, segundo a Bloomberg. A operação avalia a startup em US$ 180 milhões, menos de um ano após seu lançamento.

A rodada é liderada pela Notable Capital, sob gestão de Hans Tung, e conta com participação da Kleiner Perkins e da Khosla Ventures, representada por Keith Rabois. A startup também atraiu capital de nomes como Hailey Bieber, Kris Jenner, Sheryl Sandberg (ex-COO da Meta) e Sara Blakely (fundadora da Spanx).

A Phia desenvolve um agente de IA voltado ao comércio eletrônico, com o objetivo de simplificar buscas, comparar preços e localizar promoções. A ferramenta está disponível como aplicativo e extensão de navegador para Chrome (desktop) e Safari (mobile). Foram 750 mil downloads nos primeiros oito meses, até novembro.

Segundo o pitch enviado a investidores, a empresa acredita que o modelo atual de e-commerce está quebrado, com consumidores desperdiçando tempo e marcas segmentando mal seu público. A Phia se posiciona entre startups de agentes de IA que buscam automatizar tarefas repetitivas ou substituir processos humanos.

No mesmo material, a Phia compara seu modelo a empresas como Harvey (jurídico, avaliada em US$ 8 bilhões), Mercor (RH, US$ 10 bilhões) e Cursor (software, US$ 29,3 bilhões).

Gates afirmou à Vogue que seu pai, Bill Gates, não investiu na Phia, mas declarou apoio público à iniciativa. A empresa nasceu no dormitório de Stanford, onde Gates e Kianni inicialmente trabalharam em uma ideia de “tampão Bluetooth”, antes de pivotar para moda e IA.

Quem é Phoebe Gates?

Phoebe Adele Gates, filha caçula de Bill Gates e Melinda French Gates, nasceu em 14 de setembro de 2002, em Seattle, Washington.

Ela é estudante de Biologia Humana na Universidade de Stanford e tem se destacado recentemente como empreendedora ao lançar a startup de moda digital chamada Phia, ainda em fase de pré-lançamento.

Educação e desafios pessoais

Apesar do enorme sucesso do pai, Bill Gates, Phoebe teve uma criação com regras rígidas e valorização da educação.

Diferentemente do que fez Bill, que abandonou Harvard para fundar a Microsoft, Phoebe foi incentivada por seus pais a concluir a faculdade antes de se dedicar ao seu negócio.

Ela completou sua graduação antecipadamente no ano passado e tem falado abertamente sobre as inseguranças de crescer sob o rótulo de "nepo baby" e a pressão para provar seu próprio valor.

Acompanhe tudo sobre:Bill Gates

Mais de Negócios

6 franquias baratas a partir de R$ 19.900 para empreender de home office

Deu ruim no início. Agora, R$ 160 mi com suplementos e snacks saudáveis

O grupo de R$ 1,5 bi no centro da corrida por obras rápidas — e sem tijolo

Panetone de 36 horas muda o rumo da Romanato, um negócio de R$ 250 milhões

Mais na Exame

Mercados

Netflix assume dívida de US$ 59 bilhões para comprar Warner

Ciência

100 anos depois, a pergunta de Schrödinger continua: o que é real?

Pop

Como o criador de 'Breaking Bad' teve a ideia de 'Pluribus'?

Marketing

IAB Brasil lança guias sobre áudio digital e podcasting no plano de mídia