Dia dos Namorados deve movimentar R$18 bi no varejo; veja como faturar mais

O Dia dos Namorados será celebrado no próximo domingo, dia 12 de junho. Além dos casais apaixonados, quem pode aproveitar a data é o varejo. Segundo pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), a data deve movimentar R$18 bilhões e cerca de 92 milhões de brasileiros pretendem comprar presentes.

Outra pesquisa realizada pela All In e Opinion Box em parceira com a Oto, mostra que 53% dos entrevistados pretendem comprar roupas e acessórios para presentear na data; 26% dos entrevistados pretendem gastar de R$101 e R$200 no presente e 50% pretendem comprar parcelado no cartão de crédito.

Já a pesquisa da CRM&Bônus prevê que as compras de última hora — no período de 6 a 12 de junho — devem gerar, aproximadamente, R$ 40 milhões de receita ao varejo, cerca de 75% a mais do que no ano anterior.

Para Marina Ballester, chefe de experiência do cliente da Loja Integrada, plataforma para criação de lojas virtuais, investir em datas comemorativas é fundamental para gerar mais vendas. A especialista elencou as principais dicas para empreendedores alavancarem seus resultados no Dia dos Namorados. Confira:

Redes sociais

"As redes sociais são ferramentas que devem ser parceiras dos lojistas durante o Dia dos Namorados. O Instagram se tornou a rede social com maior engajamento e, com ela, o lojista consegue falar direto com seu consumidor. É possível criar anúncios direcionados, anúncios por hashtags e outras inúmeras ações que tem ajudado o empreendedor digital a se destacar na internet. A ferramenta se tornou a principal aliada de quem vende online e, por isso, será destaque também nesse Dia dos Namorados".

Promoções

"Promoções sazonais esquentam as vendas e no Dia dos Namorados essa ação pode fazer com que os consumidores retornem a sua loja virtual para novas aquisições. Toda ação é bem-vinda, como: desconto relâmpago nas redes sociais, frete grátis, compre 1 e leve 2, criação de cupons de descontos, distribuição de brindes, entre outras possibilidades para aumentar as vendas",

Entrega

"Esse é o principal desafio para quem tem uma loja virtual, principalmente se o objetivo é entregar para todo o país. Você precisa garantir que seu cliente receberá seu produto no prazo estipulado e em boas condições. Especifique em seu site sobre os prazos e limitações de entrega, para o cliente saber as condições da compra e estar de acordo com elas antes de fechar a compra".

