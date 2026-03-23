O residencial em Florianópolis que vendeu metade das unidades em três meses

Praia, boa infraestrutura urbana e qualidade de vida. Essa combinação tem colocado Florianópolis no radar de investidores e compradores de imóveis nos últimos anos — e ajudado a acelerar a venda de novos empreendimentos na cidade.

Um exemplo é o ARKKKI Home Club, projeto da CENA Empreendimentos lançado em novembro, no centro da capital catarinense. Com 130 unidades, o empreendimento alcançou 55% das vendas poucos meses após chegar ao mercado.

Parte desse resultado veio ainda antes da apresentação completa do projeto. Segundo a incorporadora, cerca de 25% das unidades foram negociadas sem imagens comerciais, com base nas informações iniciais e na estratégia de posicionamento adotada pela empresa.

O desempenho acompanha um momento de expansão do mercado imobiliário na cidade. Levantamento da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), com base em dados da plataforma GeoBrain, analisou 12 capitais brasileiras e apontou Florianópolis, Recife e São Paulo como os principais motores de crescimento do setor.

Entre as cidades avaliadas, Florianópolis apresentou o maior avanço no Valor Geral de Vendas (VGV) de lançamentos, com alta de 367%. No volume de unidades vendidas, o crescimento foi de 170%.

Para Bruna Grillo, CEO da CENA Empreendimentos, esse movimento está diretamente ligado às características da capital catarinense. “Florianópolis é uma das poucas cidades que reúne praia, estrutura e qualidade de vida, ao mesmo tempo em que é uma cidade vibrante. Muitas pessoas vêm em busca desse equilíbrio entre trabalho, natureza e estrutura”, diz.

A própria geografia da cidade também pesa nesse cenário. Por ser uma ilha, Florianópolis tem limitações naturais de expansão urbana — um fator que reduz a oferta de novos terrenos e tende a valorizar empreendimentos em áreas já consolidadas.

Projetos pensados para a cidade

Na CENA Empreendimentos, o desenvolvimento de novos projetos começa antes da escolha do terreno. A empresa afirma que avalia fatores como mobilidade urbana, características do entorno e o perfil dos moradores antes de avançar com um empreendimento.

“Nós não olhamos só o terreno. Buscamos entender o papel que aquele empreendimento pode desempenhar dentro daquela região e para a cidade”, afirma a CEO. “Avaliamos mobilidade, entorno, vocação do bairro e o perfil das pessoas que podem viver ali.”

No caso do ARKKKI Home Club, o ponto de partida foi o conceito de bem-estar. O empreendimento reúne mais de 3 mil metros quadrados de áreas de lazer, distribuídos em mais de 30 espaços voltados aos moradores.

A proposta, segundo a incorporadora, é incentivar hábitos mais saudáveis no dia a dia. O projeto também recebeu certificação Fitwel, voltada a empreendimentos que incorporam critérios de saúde e bem-estar ao ambiente construído.

Outro elemento estratégico foi a localização no centro da cidade. A região concentra serviços, comércio e infraestrutura urbana — características que têm ganhado cada vez mais peso na decisão de compra de imóveis.

“Estar no centro de Florianópolis foi estratégico e decisivo para o sucesso, porque as pessoas têm feito esse movimento de morar mais perto de tudo, onde a qualidade de vida passa a ser mais tempo para si e menos tempo de deslocamento”, afirma Bruna Grillo.

Para a CEO, o desempenho comercial do empreendimento sinaliza uma demanda crescente por projetos que combinem localização, conceito e infraestrutura urbana em Florianópolis.