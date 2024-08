Renda extra de até R$ 100 mil? Mercado Pago faz evento online para mostrar como isso é possível

Ter uma renda extra é algo essencial para grande parte dos brasileiros. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Cidades Sustentáveis, em parceria com o Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (Ipec), 31% dos brasileiros precisaram de uma atividade complementar em 2023. No ano anterior, esse número era de 45%.

De olho neste cenário, o Mercado Pago preparou uma ação que mostrou os detalhes de um de seus programas de parceria, buscando demonstrar como por meio deste programa é possível buscar uma renda extra. “Essa é uma das ações mais ousadas de nossa história”, diz a empresa. “Queremos ajudar o maior número de pessoas no Brasil a ter uma renda extra.”

A iniciativa em questão está focada no Programa de Revenda Renda na Mão e os incentivos financeiros que os participantes do programa podem receber, por meio da revenda de maquininhas Point – a maquininha de cartão oficial do Mercado Pago. Lançado originalmente em 2019, o programa tem passado por diversas atualizações para ampliar sua atuação, engajar os revendedores que participam do programa, e oferecer a possibilidade de renda extra para mais pessoas e empresas.

Para explicar como é possível complementar a renda mensal com essa iniciativa, o Mercado Pago realizou um evento online, ao vivo e gratuito na noite da última terça, dia 20, chamado A Sua Liberdade Financeira, que mostrou as novidades do projeto e como é possível participar do programa. Confira:

Flexibilidade e renda extra

Segundo o Mercado Pago, cada participante do programa, os revendedores têm flexibilidade para decidir quando e como realizar as atividades em busca de sua renda extra, recebendo o incentivo estabelecido no programa em até 5 (cinco) dias em sua própria conta do Mercado Pago.

Wanilton Oliveira Santos, profissional autônomo de Aracaju, em Sergipe, conta que quando começou a revender maquininhas por meio do programa do Mercado Pago, em 2020, atuava sempre que era procurado pelos clientes. Hoje, no entanto, ele estabeleceu um horário fixo para o atendimento, conforme sua própria decisão estratégica e sua conveniência.



“Atendo em horários que combinam com outros trabalhos que eu faço e que sei que estarei disponível, tanto para dar informações quanto para fazer vendas de fato”, explica. “O que preciso fazer e quando é flexível, dependendo do meu objetivo e da minha rotina, conforme eu estabeleço, mas ter um horário para se organizar é importante.”

A renda extra obtida por cada revendedor, é claro, depende do volume de revendas realizado por ele e de como ele se encaixa e realiza as regras previstas nos níveis do programa. De acordo com as regras do programa, é possível chegar a uma renda extra de até R$ 100 mil por mês.*



“Em muitos meses, a renda extra que eu consegui com o programa superou todas as minhas outras fontes de renda. E isso me proporcionou realizar melhorias no meu dia a dia. Um exemplo é que eu consegui trocar o meu veículo por um melhor, além de comprar vários eletrônicos para a casa”, explica Santos.

*Para conferir as regras do Programa de Revenda Renda na Mão, acesse por aqui o link e para participar e ser elegível aos incentivos, consulte os Termos e Condições do Programa de Revenda Mercado Pago.