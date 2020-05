Receita e lucro do Alibaba aumentam com alta nas vendas durante isolamento

O Alibaba Group Holding reportou nesta sexta-feira receita e lucro do quarto trimestre acima das expectativas do mercado, com os confinamentos causados Covid-19 fazendo mais pessoas comprarem produtos essenciais pela internet.

Os pedidos online aumentaram com as pessoas ficando em casa e as lojas físicas permanecendo fechadas durante a crise de saúde, com o negócio principal da empresa subindo quase 19%, a 93,87 bilhões iuanes (13,16 bilhões de dólares) no trimestre.

A receita em seus negócios de computação em nuvem aumentou cerca de 58%.

A gigante do comércio eletrônico disse que espera gerar mais de 650 bilhões de iuanes em receita no ano fiscal de 2021.

A receita total do Alibaba aumentou para 114,31 bilhões de iuanes (16,02 bilhões de dólares) no trimestre encerrado em 31 de março, ante 93,50 bilhões de iuanes no ano anterior.

Os analistas esperavam receita de 107,04 bilhões de iuanes, de acordo com dados do IBES da Refinitiv.

Excluindo itens, a empresa teve lucro de 9,20 iuanes por American Depository Share (ADS). Analistas esperavam 6,10 iuanes por ADS, segundo dados da Refinitiv.