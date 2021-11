Como será a reação da Anfavea após segundo pior mês de vendas em 2021?

Os resultados do mercado automotivo serão comentados nesta segunda-feira pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Mas haverá poucos motivos para comemoração: outubro foi o segundo pior mês do ano, com apenas 150 mil emplacamentos de veículos leves, e queda de 27% em relação ao mesmo período de 2020.

Esse resultado é consequência da falta de componentes – principalmente semicondutores – que comprometeu a produção global e reduziu a disponibilidade de produtos no mercado. É o mesmo problema que já assusta os fabricantes há meses, mas que, por enquanto, parece não ter solução. Mesmo assim, houve aumento de 5,4% comparado ao mês de setembro.

Com 1,62 milhão de emplacamentos nos primeiros dez meses deste ano (incluindo os números já antecipados pela agência Autoinforme para outubro), o balanço ainda está 7,7% positivo frente ao acumulado do ano passado. Mas a própria Anfavea já previu anteriormente que a diferença deve diminuir cada vez mais até o fechamento de 2021 – e acabar quase igual.

