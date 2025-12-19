Radar PX: o sistema que virou referência contra o roubo de cargas

Transporte de cargas: startup de Joinville (SC) desenvolveu uma plataforma que conecta transportadoras a profissionais digitais (Lorado/Divulgação)
EXAME Solutions
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 15h08.
O transporte de cargas no Brasil convive com um paradoxo: a digitalização avança, mas o roubo ainda pesa na conta. Em 2024, o prejuízo chegou a R$ 1,2 bilhão, alta de 21% em relação ao ano anterior, segundo a ICTS Security. Apesar da queda de 11% nas ocorrências, as quadrilhas se especializaram em produtos de maior valor. O estado de São Paulo concentra quase metade das perdas (47,2%) e segue como o epicentro do problema.
Entre as empresas que tentam reduzir o risco na estrada, a PX vem ganhando destaque. Utilizando uma tecnologia própria, a startup de Joinville (SC) desenvolveu uma plataforma que conecta transportadoras a profissionais digitais por meio do modelo Motorista PX e Ajudante PX. Chamada Radar PX, essa plataforma funciona como uma gerenciadora de risco exclusiva do Motorista PX, desenvolvida para atender às particularidades do seu ecossistema.
Nos primeiros quatro meses, a Radar PX mapeou mais de 11 mil profissionais e foi certificada com excelência pela Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg). Atualmente, o sistema é aceito por 16 seguradoras — o equivalente a 95% das carteiras de transporte do país.
Segundo André Oliveira, CEO e cofundador da PX, a decisão de criar uma solução própria veio da necessidade de aprofundar o controle sobre os dados. “Sentimos a necessidade de ter a nossa própria consulta pelo nível de detalhamento, velocidade e histórico. Queremos guardar todo o passado para conseguir prever comportamentos futuros.”
A exclusividade da Radar PX permite à empresa consolidar informações históricas e operacionais em uma base única, fortalecendo a análise de risco.
O diferencial da Radar PX é reconhecer um novo tipo de profissional: o “motorista digital”. Até agora, o mercado classificava os condutores entre CLT, agregados e autônomos. A PX adiciona um quarto grupo, formado por motoristas independentes que atuam via plataformas digitais, com rotas, pontuações e históricos rastreáveis.
Michel Bezerra, diretor de Riscos da PX, explica: “Nosso foco é dar previsibilidade à operação. Com dados consistentes, o transportador tem mais segurança sobre quem vai assumir a rota.” O resultado se traduz em números: a PX está há 23 meses sem registro de apropriação indevida e mantém taxa de roubo inferior a 1%.
O modelo Motorista PX já é conhecido no setor por oferecer maiores margens, graças à flexibilidade e à facilidade de contratação da mão de obra. Com a Radar PX, esse modelo ganha uma camada adicional de segurança, reforçando a confiança de transportadoras e seguradoras.
O modelo, inclusive, chamou atenção do setor de seguros. A Radar PX foi indicada pela Revista Seguro Total ao Prêmio Gaivota de Ouro, o mais tradicional da área, nas categorias “Inovação”, “Desbravadores” e “Capacitação Profissional”. A PX foi homenageada ao lado de nomes como Bradesco Seguros, Grupo HDI e MetLife.
“A Radar nasceu da experiência direta com transportadores e seguradoras. Criamos uma ponte que gera valor para toda a cadeia”, destaca Oliveira.
A Radar PX não se limita à análise de perfis. A ferramenta reúne gestão de sinistros, monitoramento de infrações e gamificação, termo usado para descrever a aplicação de metas e recompensas na rotina dos motoristas. Cada operação alimenta uma base única, permitindo detectar padrões e prever desvios com antecedência.