Queimadas e inundações mostram impacto da mudança climática, diz Tim Cook

1. 1 - Katrina zoom_out_map 1/11 (Getty Images) Quando: 2005 Categoria: 3 Custo: 108 bilhões de dólares O furacão Katrina atingiu a costa sul dos Estados Unidos com força arrasadora no dia 25 de agosto, matando mais de mil pessoas e obrigando a evacuação de meio milhão. Nova Orleans foi a cidade mais afetada. Alguns dos diques que a protegiam não conseguiram conter as águas do Lago Pontchartrain, que afluiu município adentro inundando pelo menos 80% do seu território. Bairros inteiros ficaram praticamente submersos.

2. 2 - Ike zoom_out_map 2/11 (Getty Images) Quando: 2008 Categoria: 2 Custo: 29,5 bilhões de dólares Ike foi o segundo furacão que mais gerou prejuízos aos americanos. Ele formou-se gradualmente a partir de uma onda tropical que deixou a costa ocidental da África no final de agosto de 2008. Após cruzar o Caribe, o ciclone atravessou o golfo do México e atingiu a costa dos Estados Unidos, perto de Baytown, no Texas. O saldo foi de 82 mortos e outros 200 desaparecidos. Antes de chegar aos EUA, o furacão varreu Cuba e o Haiti, matando 500 pessoas.

3. 3 - Andrew zoom_out_map 3/11 (Wikimedia Commons) Quando: 1992 Categoria: 5 Custo: 26,5 bilhões de dólares Um dos mais devastadores ciclones da história dos EUA, o Andrew atingiu a classificação máxima da escala de Saffir-Simpson, que mede a intensidade e gravidade deste fenômeno natural. Na categoria 5, os furacões são capazes de destruir tudo no caminho, com ventos de mais de 249 km/h e elevação do nível do mar em mais de 5,5 metros.

4. 4 - Wilma zoom_out_map 4/11 (Getty Images) Quando: 2005 Categoria: 3 Custo: 21 bilhões de dólares O quarto furacão que mais prejuízos causou aos EUA foi o oitavo a atingir a Flórida num período de 14 meses, chegando em outubro de 2005, com ventos de até 200 km/h. A temporada de furacões daquele ano - que durou de 1º de junho até o final de novembro – foi classificada pelos especialistas como um período de "fúria da natureza”.

5. 5 - Ivan zoom_out_map 5/11 (Getty Images) Quando: 2004 Categoria: 3 Custo: 18,8 bilhões de dólares Com ventos de 225 km/h e diâmetro de 600km, o furacão Ivan, considerado um dos mais violentos da história, deixou destruição por onde passou. Antes de atingir os estados do Alabama, Flórida, Texas e Louisiana nos EUA, causou estragos na Jamaica e no Caribe, matando mais de 60 pessoas.

6. 6 - Charley zoom_out_map 6/11 (Getty Images) Quando: 2004 Categoria: 4 Custo: 15,1 bilhões de dólares Chaley atingiu os estados da Flórida e Carolina do Sul nos dias 14 e 13 de agosto. Rajadas de vento chegaram a 297 km/h em algumas cidades, destruindo centenas de casas em Punta Gorda, na Flórida. Em todo os estado, mais de 2 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica. Atualmente, o furacão Charley é o sexto mais caro da história dos Estados Unidos.

7. 7 - Rita zoom_out_map 7/11 (Getty Images) Quando: 2005 Categoria: 3 Custo: 12 bilhões de dólares Rita começou como uma tempestade tropical do Atlântico até virar um furacão capaz de deixar sua marca destrutiva por onde passasse. E assim foi quando atingiu primeiro o estado americano da Flórida e, em seguida, o Texas e Louisiana. Com ventos de mais de 200km/h destruiu casas e inundou regiões baixas.

8. 8 - Irene zoom_out_map 8/11 (Getty Images) Quando: 2011 Categoria: 3 Custo: 11 bilhões de dólares Em cada temporada de furacões que atinge anualmente os EUA, há sempre um ciclone que dá medo de verdade. Ano passado, foi Irene. O furacão atingiu primeiro Nova Jersey e depois rumou para Nova York com ventos de 104 km/h, alagando algumas ruas da Baixa Manhattan e derrubando a energia elétrica. O saldo final, incluindo sua passagem por outros países, foi de cerca de 50 mortos.

9. 9 - Frances zoom_out_map 9/11 (Getty Images) Quando: 2004 Categoria: 2 Custo: 9,5 bilhões de dólares Corte no fornecimento de energia e nos serviços de telefonia, árvores e postes de luz tombados, casas litorâneas levadas pela força dos ventos e das ondas, e duas mortes. Este é o saldo do furacão Frances, um dos mais caro da história americana.

10. 10 - Jeanne zoom_out_map 10/11 (Getty Images) Quando: 2004 Categoria: 3 Custo: 7,6 bilhões de dólares O furacão chegou à Flórida na noite de 25 de setembro, depois de ter devastado o Caribe, com saldo de mais de 500 mortos. A expectativa era de que o Jeanne não passasse pelo país, ou que perdesse força até chegar, mas não foi isso que aconteceu. O furacão tocou forte o solo e deixou cerca de 1,5 milhão de casas sem energia e pelo menos seis mortos.