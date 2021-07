Quanto você teria hoje se tivesse investido no IPO da Amazon?

O sucesso da Amazon entre os investidores é inegável. Com crescimento de receita contínuo desde que se tornou pública, a companhia é cada vez mais valorizada e, hoje, uma ação vale aproximadamente US$ 3.731,41 na bolsa norte-americana. Diante de um sucesso tão grande, fica a curiosidade: quanto quem investiu no IPO e segurou as ações teria, em pleno 2021?

Um estudo da empresa de dados alemã Statista mostra essa conta. De acordo com as informações, quem investiu US$ 1.000 na estreia da empresa (suficiente para comprar 55 ações na época) teria hoje aproximadamente dois milhões de dólares como resultado da valorização nos últimos 24 anos.

De lá para cá, muita coisa aconteceu, é fato. Entre os fatos memoráveis citados por EXAME anteriormente, destacam-se: o crescimento contínuo da empresa, que nasceu com faturamento alto e lucro marginal. A Amazon se tornou um conglomerado internacional, com negócios em lojas de conveniência, serviços de assinatura, cinema e computação em nuvem. Recentemente, comprou os estúdios MGM e anunciou ter 1,3 milhão de funcionários.

Além disso, de acordo com a consultoria alemã, três momentos foram decisivos para essa valorização no sentido de desdobramentos de ações, fazendo com que uma ação comprada em 1997 se transformasse em doze no fim de 1999.

No Brasil, desde o ano passado, é possível comprar BDRs da companhia. Por apenas R$ 125,16 é possível adquirir um certificado de depósito de valor mobiliário atrelado à empresa. A compra acontece de maneira semelhante a ativos e derivativos da B3. Basta identificá-lo pelo ticker correspondente e emitir uma ordem de compra pela plataforma de investimentos.

Nesta segunda-feira, Jeff Bezos, fundador da Amazon e responsável por grande parte do sucesso da companhia, deixou o comando da empresa. Apesar dos excelentes resultados da companhia em todos esses anos, resta saber como a gigante vai se sair diante de novos desafios, como os desafios regulatórios e a necessidade de diminuir a emissão de poluentes.

Como o novo CEO vai conduzir a empresa e o que a Amazon reserva para os próximos anos ainda permanecem um mistério. Por enquanto, é inegável que a trajetória da companhia trouxe um tremendo sucesso para seu fundador -- e para quem apostou nessa ideia desde o início.