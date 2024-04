Quais são os 10 maiores supermercados do Paraná e quanto eles faturam? Veja a lista

O setor de supermercados, atacados e atacarejos bateu 1 trilhão de receita em 2023. No Paraná, o varejo supermercadista é liderado pela rede Irmãos Muffato, que viu crescer seu faturamento no último ano e bater os 15,6 bilhões de reais. Com isso, está entre as 10 maiores redes do país.

Na segunda posição aparece o Grupo Amigão, de Maringá, com uma receita de 4 bilhões de reais.

O levantamento está no anuário publicado nesta semana pela Associação Brasileira de Supermercados, Abras. A EXAME separou, na lista, quais são os 10 maiores supermercados cuja sede fica no Estado do Paraná.

Somados, esses 10 supermercados faturaram 26,5 bilhões de reais.

Quais são os 10 maiores supermercados do Paraná

Irmãos Muffato Faturamento: R$ 15.658.436.442

Posição geral no ranking: 6 Grupo Amigão Faturamento: R$ 4.207.067.841

Posição geral no ranking: 25 Cia. Beal de Alimentos Faturamento: R$ 2.140.749.082

Posição geral no ranking: 42 Supermercado Jacomar Faturamento: R$ 1.326.000.000

Posição geral no ranking: 64 Sanches & Vecchiate Faturamento: R$ 686.642.000

Posição geral no ranking: 102 Cia Paraná de Alimentos Faturamento: R$ 567.169.695

Posição geral no ranking: 122 C Vale Cooperativa Agroindustrial Faturamento: R$ 555.311.445

Posição geral no ranking: 124 Grupo Irani Faturamento: R$ 513.732.343

Posição geral no ranking: 130 Comercial de Secos e Molhados Dal Pozzo Faturamento: R$ 479.988.718

Posição geral no ranking: 134 J Martins Supermercado Planalto Faturamento: R$ 412.263.482

Posição geral no ranking: 145

