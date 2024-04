Quais são os 15 maiores supermercados no Brasil e quanto eles faturam? Veja a lista

Faturamentos bilionários estampam a lista dos maiores supermercados do Brasil. Os números estão no ranking anual divulgado nesta terça-feira, 9, pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

A liderança, pelo oitavo ano consecutivo, é do Grupo Carrefour. Sozinho, a marca cravou uma receita de 115 bilhões de reais no Brasil em 2023. A companhia ganhou ainda mais força nos últimos anos com a aquisição do Grupo Big, e manteve a primeira posição disparada mesmo com alguns fechamentos de unidades no último ano.

No segundo lugar, a Assaí Atacadista ficou com 72,7 bilhões de reais, sendo seguido pelo Grupo Mateus, tendo apurado no período R$ 30,2 bilhões de reais. O Mateus é a maior rede varejista das regiões Norte e Nordeste do país, e está presente nos estados do Maranhão, Pará, Piauí, Tocantins, Ceará, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Alagoas e Paraíba.

Na lista das 15 maiores, figuram também empresas de Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Federal.

Quais são os 15 maiores supermercados do Brasil em 2023

Carrefour (SP): faturamento de 115,4 bilhões de reais Assaí Atacadista (SP): faturamento de 72,7 bilhões de reais Mateus Supermercados (MA): faturamento de 30,2 bilhões de reais Grupo Pão de Açúcar (SP): faturamento de 20,6 bilhões de reais Supermercados BH (MG): faturamento de 17,3 bilhões de reais Irmãos Muffato (PR): faturamento de 15,6 bilhões de reais Grupo Pereira (SP/SC): faturamento de 13,1 bilhões de reais Cencosud (SP): faturamento de 11,1 bilhões de reais Mart Minas (MG): faturamento de 9,4 bilhões de reais Koch Supermercados (SC): faturamento de 7,9 bilhões de reais DMA Distribuidora (MG): faturamento de 7,9 bilhões de reais Companhia Zaffari (RS): faturamento de 7,6 bilhões de reais Tenda Atacado (SP): faturamento de 6,9 bilhões de reais Grupo JC / Costa Atacadão (DF): faturamento de 6,8 bilhões de reais Savegnago (SP): faturamento de 6 bilhões de reais

