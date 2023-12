Esta empreendedora criou o sushittone — e já faturou mais de R$ 165 mil em uma semana

A empreendedora fluminense Maria Santos, de 42 anos, está animada com o futuro de seu delivery de comida japonesa Sushi Saborô. Na última semana o número de vendas aumentou em mais de dez vezes por conta de sua nova invenção: o sushittone, que nada mais é que um sushi gigante com recheio de salmão e atum em formato de panettone.

O sushittone fez sucesso nas redes sociais. Vídeos do produto circulam pelas redes sociais e já acumulam milhões de visualizações -- o que garantiu o aumento das vendas.

“Sempre compartilhei as novidades nas redes sociais, mas nunca imaginei que o sushittone pudesse fazer tanto sucesso”, diz a empreendedora.

O delivery Sushi Saborô, que opera em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, recebia cerca de 250 pedidos por mês. Em uma semana, o sushittone já recebeu mais de 3.000 pedidos, além de dezenas de encomendas até o final do ano. Cada unidade é vendida por R$ 55, o que rendeu a empreendedora mais de R$ 165.000 em poucos dias.

Quem é a empreendedora

Este não é o primeiro negócio próprio de Maria Soares. Ela já empreendeu em diversos segmentos: móveis, lingeries, roupa de cama e até ovos de Páscoa.

Assim como muito empreendedores, Maria Soares decidiu abrir o delivery de comida japonesa por necessidade. "Eu estava trabalhando como CLT, mas meu salário começou a atrasar", conta.

Ao lado do escritório da empresa onde trabalhava, havia um restaurante de comida japonesa e dali veio a ideia de estudar e empreender no setor. "Comecei em casa com R$ 200 e apoio do meu marido e filhas", diz.

A iguaria natalina não é o primeiro produto inovador criado pela empreendedora, que abriu seu próprio delivery de comida japonesa em 2020. Sushiburguer, sushicake, sushitaco são alguns dos pratos sazonais que Maria Soares oferece no delivery.

Mas nenhum fez tanto sucesso quando a novidade de Natal. Maria e sua família suspenderam temporariamente as entregas por delivery para focar apenas na produção do sushittone.

"Estamos trabalhando dia e noite na produção e distribuição do sushittone. Além dos pedidos por delivery, temos muitas encomendas até o final do ano".

Ele morou na rua junto com um cão. Hoje, faz R$ 5 milhões com pets cujos pais voltaram ao presencial

Planos de expansão

Para alcançar mais pessoas, Maria Soares vai lançar nos próximos dias um curso para ensinar outros empreendedores a fazer o sushittone. "Muitas pessoas querem fazer o sushittone, mas estão com dificuldades com a receita", explica.

A ideia é lançar mensalmente um curso com a receita de algum produto criadora pela empreendedora.

Além disso, ela quer ir além do delivery em Nova Iguaçu. "Quero ter um loja com salão para receber as pessoas e oferecer o sushittone", diz.

Ela foi empregada doméstica e hoje lidera clínica de tratamento capilar que fatura R$ 6 milhões