Programa do BTG Pactual a startups, boostlab está com rodada aberta e quer aportar até R$ 2 milhões

O boostlab, programa do banco BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) para potencialização de startups está com inscrições abertas até 15 de dezembro.

Seis empresas com produto e receita validados serão selecionadas para o programa. Neste ano, o boostlab contemplará um aporte inicial de 1 milhão de reais às startups selecionadas. É o dobro investido na edição passada.

O BTG ainda terá a opção de dobrar o valor de investimento às startups com melhor desempenho, chegando, assim, a um investimento potencial total de 2 milhões de reais.

A partir de 2023, o programa passou a ser realizado anualmente. Antes, era semestral.

Nele, o banco apoia startups no processo de ganho de escala e no acesso a padrões de governança, por meio de mentoria exclusiva com sócios e parceiros de negócio do banco e investidas.

A expectativa é que essas companhias após o programa estejam em rota de escala e prontas para uma nova etapa de captação.

“O boostlab é uma estratégia proprietária do banco, que em cinco anos ganhou maturidade e reconhecimento. A decisão de comprometer mais capital faz parte desse amadurecimento e nos permite dedicar mais tempo e ganhar profundidade nas discussões de gestão e produto nas startups. A ideia é atuar de forma ainda mais próxima das companhias, da mesma forma que fazemos nas outras verticais de investimento da área de Capital Privado. Temos um portfólio bem-sucedido e um histórico de investimento muito consistente nas verticais de Infraestrutura, Private Equity e Venture Capital, resultado de um time que já trabalha junto há muito tempo. A ideia é combinar nosso padrão de gestão com o acesso às áreas de negócio e ao capital intelectual do BTG, criando opcionalidades de inovação para o banco e buscando investimentos com alto potencial de retorno” diz Gabriela Lima, responsável pelo boostlab.

O que terá no boostlab

Com oito meses de duração, o boostlab é estruturado em parceria com a ACE, uma das maiores autoridades em inovação corporativa da América Latina.

No decorrer do programa, haverá mentoria presencial com executivos e sócios do banco, para discutirem temas como marketing e vendas, cultura e pessoas e captação de recursos.

As startups selecionadas também participarão do Demo Day, evento organizado por meio do networking do BTG Pactual e que reúne os principais investidores do ecossistema de venture capital do Brasil.

Ao todo, 3.000 companhias já se inscreveram no programa. Deste total, 82 empresas, que não se limitam a produtos e serviços financeiros, participaram.

Em sua última edição, o Batch 2023 teve 539 inscrições, número recorde, e selecionou as startups:

Data Rudder

ElloX

Fluid

LastLink

Streamshop

Turivius

Interessadas podem fazer a inscrição até o dia 15 de dezembro no site do boostlab.

A divulgação das selecionadas deverá ocorrer até o final do primeiro trimestre. O início do Batch 2024 está previsto para abril de 2024.