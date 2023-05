Muito além das mentorias: como o boostLAB impulsiona o ecossistema de inovação

Um dos principais obstáculos para empreendedores brasileiros é conseguir acesso ao capital necessário para iniciar ou elevar um negócio ao próximo nível. Além da burocracia e falta de incentivos fiscais, o mercado financeiro tende a ser brutal. Isso pode afogar projetos promissores, antes que eles possam atingir seu potencial máximo.

Foi diante desse desafio que o BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina, criou o boostLAB em 2018. Durante cinco anos, via modelo equity free, o projeto já potencializou a criação de valor para startups e apoiou os empreendedores, aproximando-os do mercado financeiro e do acesso a capital e que conta com a dedicação integral de sócios do BTG Pactual, acompanhamento por membros de seu comitê executivo, mentoria com sócios e executivos de destaque no mercado, além da metodologia da ACE, uma das maiores empresas de inovação corporativa da América Latina.

Cinco anos depois, a iniciativa coleciona empreendimentos potencializados, histórias de sucesso e premiações internacionais. Hoje, eles possuem um papel estratégico no ecossistema de inovação e desejam ampliar cada vez mais o impacto das suas soluções.

Como o boostLAB potencializa empreendedores e novos negócios

Como parte natural do processo de amadurecimento do projeto, além de todo ciclo de mentoria e aceleração do programa, o banco vai fazer um aporte direto nas empresas de tecnologia selecionadas que tenham sinergia com o grupo. O montante investido vai variar de R$ 500 mil a R$ 1,5 milhão, com participação máxima de 3% de equity sobre o capital.

Desde seu lançamento em 2018, o projeto já acelerou mais de 70 startups como a Vindi, Acordo Certo, Zigpay e Mobills. Cerca de 70% desses empreendimentos também chegaram a fazer algum tipo de negócio com o BTG Pactual. O perfil mais desejado pelo programa é de startups em estágio mais avançado de desenvolvimento e com produto validado, conhecidas como "scale-ups".

Há um rigoroso processo seletivo que mobiliza múltiplas áreas de negócio do banco, chamado de "batch". Após a inscrição, há uma avaliação preliminar e as startups selecionadas são convidadas a participar de uma entrevista e um pitch day, onde apresentam e defendem suas soluções.

Referência mundial em inovação no setor financeiro

Ao longo de sua existência, o boostLAB recebeu diversos prêmios internacionais de relevo. Ele ficou no topo do pódio na categoria Open Innovation para a América Latina na premiação Corporate Startup Stars em 2021. O prêmio celebra boas práticas e modelos de colaboração entre corporações e startups para a inovação, e é organizado em parceria com a Câmara de Comércio Internacional (ICC). O projeto também foi reconhecido duas vezes pela 100 Open Startups, ficando no ranking Top 100 Open Corps.

Além disso, foi premiado quatro vezes consecutivas pela revista "Global Finance" como um dos 25 melhores laboratórios de inovação financeira do mundo. O prêmio homenageia as corporações que estão se destacando no uso de tecnologias emergentes e transformação digital no setor bancário ou financeiro.

Como o boostLAB e o BTG Pactual inovam na prática

E na prática? Quais foram os fatores e as iniciativas que permitem que uma instituição financeira desse porte esteja sempre preparada para se reinventar?

O boostLAB foi um dos destinos da Benchmark Field Trip, a excursão pelo ecossistema de inovação de São Paulo organizado pela Future Dojo. Os participantes tiveram a oportunidade de passar uma manhã com sócios do BTG Pactual e o head do boostLAB, aprendendo sobre as práticas que trouxeram resultados concretos para a corporação.

O evento, promovido pela escola digital de negócios do grupo ACE, entregou aos participantes uma imersão de dois dias em cinco das maiores referências em inovação do Brasil, além de promover a integração entre diferentes agentes do ecossistema.

