Produção de veículos vai crescer em maio? Anfavea divulga resultados

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) divulga nesta terça-feira, 7, os dados da produção de veículos no mês de maio. O resultado vai indicar se o segundo trimestre terá de recuperação mais forte do que o trimestre anterior.

Em abril, 185,4 mil veículos foram fabricados no Brasil em todas as categorias: carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. O resultado praticamente repete o volume de março, com leve alta de 0,4%. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a produção da indústria de veículos caiu 2,9%.

No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, o setor segue no vermelho, com queda de 13,6% no comparativo com 2021. A diferença tem entre as explicações a falta de peças, principalmente componentes eletrônicos, que vem provocando paradas de produção em fábricas tanto de carros quanto de caminhões.

O novo presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite, afirmou que o desempenho do setor no mês passado foi positivo.

“Não tenho dúvida sobre o crescimento do mercado brasileiro neste ano, com produção maior, se a tendência de melhora iniciada em abril continuar nos próximos meses", afirmou Leite.

