Veja ranking dos 10 carros mais vendidos no Brasil em maio de 2022

O mercado brasileiro de automóveis registrou a venda de 139.472 unidades em maio, subindo 27,15% em relação a abril, segundo dados da Fenabrave.

Em relação ao mesmo período do ano passado, a queda foi de 2,2%. No acumulado do ano, a redução é de 18,07% com 549.598 unidades vendidas.

Entre as marcas, a GM é a mais vendida (15,6%), seguida da Fiat (14,59%), Hyundai (13,32%), VW (12,10%) e Toyota (10,27%).

A Fenabrave também divulga mensalmente a lista de carros mais vendidos no Brasil. Confira:

Ranking dos 10 carros mais vendidos

1º Hyundai HB20 (9.634 unidades)

2º Fiat Mobi (7.493 unidades)

3º Chevrolet Onix (6.982 unidades)

4º VW Gol (6.980 unidades)

5º Chevrolet Tracker (6.564 unidades)

6º Hyundai Creta (6.411 unidades)

7º VW T-Cross (6.406 unidades)

8º Jeep Compass (5.924 unidades)

9º Chevrolet Onix Plus (5.647 unidades)