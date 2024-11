Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2024: conheça as vencedoras

Em uma cerimônia marcada por muita emoção, com direito a torcida organizada e bandeiras representando os estados de onde vieram, as vencedoras do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2024 (PSMN) foram anunciadas no final da tarde da última quinta-feira (21) durante o Delas Summit 2024, evento promovido pelo Sebrae em Florianópolis.

“Esse prêmio traz destaque para todos os estados e para a luta constante por mais oportunidades e equidade de gênero”, destacou Margarete de Castro Coelho, diretora de Administração e Finança do Sebrae. “Ele não apenas celebra as conquistas, mas também incentiva outras mulheres a empreender, a inovar e a superar desafios.”

Do palco, Margarete fez ainda um chamado para que as empreendedoras se apoiem: “Mulheres devem comprar de mulheres; privilegiar produtos e serviços de mulheres, porque só assim, com umas olhando para as outras, vamos ter a rede potente que nós queremos”.

Este ano, o prêmio, que já contava com as categorias Pequenos Negócios, Microempreendedora Individual e Produtora Rural, ganhou mais duas: Negócios Internacionais e Ciência e Tecnologia.

Confira, as seguir, a lista das vencedoras, que terão suas histórias contadas ao longo dos próximos meses no hub de EXAME em parceria com o Sebrae “Construindo Futuros”:

Vencedores nacionais PSMN 2024

Pequenos Negócios

1º lugar: Noanny Guimarães Maia – PA

2º lugar: Elissandra Flavia Santos – MG

3º lugar: Rafaela Cristina Mendes Gomes da Silva– PE

Microempreendedora Individual

1º lugar: Alexandra Romana – RJ

2º lugar: Valdeniza Pereira Bezerra – RR

3º lugar: Verônica Dourado Ribeiro Dias – BA

Negócios Internacionais

1º lugar: Valdeci Gonçalves da Silva – AP

2º lugar: Karen Patrícia Reis Figueiredo – SP

3º lugar: Luzilene Soares da Silva - PI

Produtora Rural

1º lugar: Fabiana Castelari Leme – PR

2º lugar: Nilcineia Rubim da Luz – RO

3º lugar: Cleicy Alves de Brito – SP

Ciência e Tecnologia

1º lugar: Luana Wandecy – RN

2º lugar: Maria Paula Beltran – SP

3º lugar: Ana Beatriz Aire Portela de Sousa – DF