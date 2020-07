“Precisamos formar líderes e gestores no Brasil”, diz Abilio Diniz

O mercado global tem muita liquidez atualmente e o Brasil precisa estar preparado para atrair investimentos. Essa é a avaliação de Abilio Diniz, um dos maiores empresários do país.

“Humildemente, acredito que precisamos formar líderes e gestores no Brasil”, afirmou o executivo durante live do 1º Fórum Digital de Empreendedorismo, Negócios e Transformação Digital, uma parceria da EXAME com a Money Report.

Diniz participou de debate com Federico Grosso, presidente da Adobe, e Antônio Cassio, presidente do IRB, com mediação de Aluizio Falcão Filho, da Money Report.

Os efeitos da pandemia, segundo Diniz, estão aos poucos sendo superados no Brasil. Prova disso seria o desempenho da bolsa brasileira, a B3. “É claro que precisamos estar atentos e evitar a disseminação do coronavírus, que continua causando mortes. Mas o pior já passou. A nossa economia vai cair menos do que o projetado, acho que vamos surpreender o mundo.”

O presidente da Adobe destacou que ideias inovadoras costumam surgir em momentos de crise. “O sucesso da nossa estratégia na Adobe é ter uma visão de longo prazo, que vai além da resolução do problema do momento atual.”

Segundo Diniz, o mercado consumidor no Brasil é “extraordinário” e o país precisa aproveitar o momento para se reiventar. “Temos que fazer nossa lição de casa. O país precisa dar segurança jurídica e tributária para o investimento.”

O executivo reforçou a importância do empreendedorismo e da função primordial do empresário, que em sua visão é “gerar empregos”. “Na Península Participações, investimos muito em pequenas empresas, startups. Olhamos fundalmente para empresas do bem, que contribuem para o desenvolvimento.”

Cassio, do IRB, salientou que o conhecimento será fundamental para a retomada do Brasil. “O conhecimento gera valor e transforma sociedades, mas se não for dividido, acaba sendo perdido.”