Brasil abre 188.021 vagas em julho e totaliza 1,49 milhão no ano, mais que todos os empregos de 2023

A economia brasileira criou 188.021 postos de trabalho com carteira assinada em julho de 2024, alta de 32,3% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, puxado pelo setor de serviços. O resultado ficou próximo das expectativas de mercado que projetavam um saldo positivo de 190 mil vagas. Em julho de 2023 foram criados 142.107 empregos.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho nesta quarta-feira, 28. O resultado considera 2.187.633 admissões e 1.999.612 desligamentos registrados no sexto mês do ano.

No acumulado do ano o saldo foi de 1.492.214 postos de trabalho, sendo positivo nos 5 grandes grupamentos econômicos e em 26 das 27 Unidades da Federação (a exceção é Alagoas, impactada pela sazonalidade da cana-de-açúcar). O saldo acumulado de janeiro a julho ultrapassou toda a geração de empregos em 2023, que totalizou 1.483.598

Quatro setores têm alta de emprego em julho

O setor com maior impacto positivo para os dados de julho foi o de serviços, com saldo de 79.161 postos. A segunda maior geração ocorreu na indústria, com 49.471 postos de trabalho gerados no mês. No comércio foram criados 33.003 postos de trabalho, na Construção 19.649 vagas e na agropecuária outras 6.688 vagas.