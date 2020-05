Pilates, ukulele e desenho: o que as pessoas estudam em casa na quarentena

O isolamento social tem levado as pessoas a buscarem mais conteúdo na internet e, em alguns casos, a investirem mais em seus hobbies. Um levantamento feito pela plataforma de cursos online Udemy mostrou aumento de 425% nas matrículas de usuários em seus cursos e de 80% em seu uso por empresas e governos.

Segundo o levantamento, cursos de desenho técnico tiveram aumento de 920% na procura, enquanto os de pilates tiveram aumento de 402%. Já aqueles que ensinam como tocar ukulele (um instrumento de corda parecido com o bandolim) cresceram 292%. A procura também cresceu em cursos com temática profissional. Houve aumento de 131% para o tema habilidades de comunicação e de 206% para mindset de crescimento.

O crescimento do uso da plataforma foi maior nos países com grande número de casos do novo coronavírus. Houve crescimento de 95% nas matrículas em cursos no Brasil, 130% nos Estados Unidos, 200% na Índia, 280% na Espanha e 320% na Itália.

Os temas mais buscados pelos brasileiros foram marketing no Instagram (aumento de 103%), edição de vídeos (aumento de 102%) e desenho (aumento de 84%). Os americanos se interessaram mais por cursos de Adobe Illustrator (aumento de 326%)

Os espanhóis estão buscando aprender mais sobre piano (aumento de 466%) e investimentos (aumento de 262%). Italianos estão se matriculando mais em cursos de violão (aumento de 431%), redação (aumento de 418%) e Photoshop (aumento de 347%).

Os indianos estão mais interessados em fundamentos de negócios (aumento de 281%) e habilidades de comunicação (aumento de 606%).

Na solução de aprendizado para empresas da Udemy houve grande aumento nas matrículas em cursos relacionados a teletrabalho (aumento de 21.598%) e equipes virtuais (1.523%), assim como em cursos sobre tomada de decisões (277%), autodisciplina (237%) e gestão do estresse (235%).

Com sede em São Francisco, nos Estados Unidos, a Udemy tem 57 mil instrutores e 150 mil cursos online de temas variados. A plataforma tem um produto específico para empresas, com cerca de 4 mil cursos. Além da sede, a companhia tem escritórios em Denver (Estados Unidos), Brasil, Índia, Irlanda e Turquia. A operação no Brasil passou a crescer principalmente a partir de 2017.

Em fevereiro, a Udemy recebeu aporte de 50 milhões de dólares da japonesa Benesse Holdings e com isso passou a valer cerca 2 bilhões de dólares. Entre os investidores da plataforma estão Insight Partners, Prosus (Naspers Ventures), Norwest Venture Partners e Stripes.