Com R$ 10 milhões, influenciadora cria marca de suplementos e amplia grupo que vai de treinos à moda

RESUMO ＋ A influenciadora e empresária Gabriela Bahia lança em 8 de dezembro a O’HRA, marca de suplementos criada com investimento de aproximadamente R$ 10 milhões. A empresa estreia com dois produtos à base de colágeno, vendidos exclusivamente pelo site, e tem meta de faturar R$ 25 milhões nos primeiros 12 meses.

A mineira Gabriela Bahia construiu uma comunidade ensinando mulheres a treinar. Agora, quer conquistar espaço também nas cozinhas dessas alunas — de preferência, sobre a bancada. A influenciadora e empresária prepara o lançamento da O’HRA, marca de suplementos que nasce com investimento de R$ 10 milhões e uma proposta que combina nutrição, beleza e embalagens feitas para ficar à vista.

Com quase 1 milhão de seguidores somente no Instagram, Gabriela terá na própria audiência o primeiro público do negócio. A pré-venda começa em 2 de dezembro, e o lançamento está marcado para o dia 8. A estreia será com dois produtos à base de colágeno, vendidos exclusivamente pelo site da marca.

A escolha da apresentação faz parte da estratégia comercial. Além das formulações, Gabriela participou da definição das cores e das embalagens, pensando em como os produtos seriam incorporados à rotina das consumidoras.

“Eu queria que fosse algo tão bonito que a pessoa não queira esconder e que faça parte da decoração da casa”, diz a empresária.

Como os treinos viraram uma plataforma de negócios

Antes de trabalhar com atividade física, Gabriela passou dois anos no mundo corporativo. Formada em administração e filha de empreendedores, estava insatisfeita com a rotina de escritório quando encontrou no box de crossfit do irmão, em Belo Horizonte, uma possibilidade de mudar de profissão.

Começou uma segunda graduação, em educação física, estagiou no estabelecimento e, depois, comprou uma participação no negócio. Foi para divulgar as aulas e o box que abriu seu perfil no Instagram, até então fechado.

“Meu intuito nunca foi ser uma influenciadora. Foi, de fato, divulgar o meu trabalho”, afirma Gabriela.

A mudança seguinte foi para o Rio de Janeiro. Ela vendeu sua participação no box e voltou a dar aulas, enquanto tentava tirar do papel um produto digital de treinos. A ideia havia começado a ser estruturada em 2018, mas ganhou forma durante a pandemia.

Com as pessoas em casa, Gabriela passou a fazer três transmissões de treino por dia. Em aproximadamente um mês, seu perfil saltou de pouco menos de 50 mil para 150 mil seguidores, segundo seu relato. Lives com artistas como Isis Valverde e Larissa Manoela ajudaram a ampliar o alcance.

Nos bastidores, o então namorado, Lucas, hoje marido e sócio, assumiu tarefas de marketing e operação. Em 15 de abril de 2020, os dois lançaram a CREW, plataforma de treinos e bem-estar. A expectativa era vender 100 assinaturas no primeiro dia.

“Em três horas, eu tinha vendido mil assinaturas”, diz.

Hoje, a CREW reúne uma comunidade de mais de 100 mil mulheres, segundo a empresa. Ao redor da plataforma, Gabriela desenvolveu outras operações: uma loja de roupas e equipamentos de treino, eventos presenciais e participação no Bondai, quiosque e restaurante na orla carioca.

Os negócios estão reunidos sob a Endorfina, com sede no Rio. Gabriela estima que cerca de 50 pessoas estejam envolvidas nas diferentes operações, considerando equipes e sócios. Mãe de gêmeas de dois anos, ela diz que a estrutura de apoio construída ao longo desse período permitiu ampliar sua atuação empresarial.

Embalagens à vista: nova marca aposta no design para integrar os suplementos ao ambiente da casa (O’HRA/Divulgação)

O que a nova marca pretende oferecer de diferente

A O’HRA é a próxima extensão desse conjunto de negócios. O ponto de partida foi a convivência com as alunas da CREW e a percepção de demandas relacionadas à rotina feminina, para além do desempenho nos exercícios.

A estreia terá o "Summer Recover", que combina colágeno, betacaroteno, vitaminas e minerais, e o "Collagen Skin", suplemento em pó sabor morango com kiwi, com colágeno e ácido hialurônico. Ambos terão 2,5 gramas de peptídeos de colágeno Verisol por dose, segundo a marca.

O posicionamento aproxima a suplementação da rotina de beleza. Para se diferenciar, a empresa pretende combinar a seleção das formulações, a apresentação das embalagens e a comunicação com mulheres que já acompanham Gabriela nos treinos.

A empresária também usa os próprios hábitos como filtro para o portfólio. Gabriela diz que descartou a inclusão de um pré-treino porque não gosta da sensação que esse tipo de produto lhe provoca. “Eu não divulgo ou falo de algo que não faz parte da minha vida”, afirma.

A fabricação será feita por uma indústria parceira. A organização da produção e da logística ficará com a Creators, uma das sócias da operação. Gabriela participa da seleção dos produtos, da identidade visual e da divulgação, enquanto divide as decisões comerciais e estratégicas com os demais sócios.

O investimento inicial será destinado ao desenvolvimento dos produtos, ao marketing de lançamento e ao capital de giro.

A aposta chega a um mercado em expansão. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (Abiad), o consumo aparente de complementos alimentares e suplementos vitamínicos cresceu 5,1% nos 12 meses encerrados em junho de 2026. O indicador considera produção e importações, descontadas as exportações.

Outras marcas já exploram a associação entre suplementação e hábitos de bem-estar. A Puravida, que passou a integrar a Nestlé Health Science em 2022, reúne alimentos e suplementos em categorias como beleza, nutrição esportiva e relaxamento. A Ocean Drop, fundada em 2016, combina a venda de suplementos com uma plataforma de personalização em doses diárias.

É nesse ambiente, com concorrentes já estabelecidos, que a O’HRA tentará transformar a proximidade com uma audiência em preferência de compra.

Como transformar seguidores em R$ 25 milhões de receita

A meta da O’HRA é faturar R$ 25 milhões nos primeiros 12 meses. Para isso, a empresa pretende ampliar o catálogo para aproximadamente 25 itens até o fim de 2027, incluindo variações de produtos e sabores. O planejamento contempla proteínas, creatinas e uma versão mastigável de creatina sabor pink lemonade.

A companhia também projeta crescimento superior a 70% em 2028. Por enquanto, são metas de uma operação que ainda vai começar a vender.

O canal inicial será o e-commerce próprio. A estrutura logística contratada permitirá entregas em até 24 horas no Rio de Janeiro e em São Paulo. A entrada no varejo físico está no horizonte, mas ainda não tem cronograma definido.

Para alcançar consumidoras além de sua comunidade, a estratégia inclui parcerias com outras influenciadoras. Gabriela continuará como o rosto da marca e responsável por levar à operação as demandas que identifica no contato com as alunas.

Essa proximidade é um ponto de partida comercial, mas também coloca sua reputação no centro do negócio. Depois de anos indicando treinos e produtos de terceiros, ela passará a responder por uma marca própria de suplementação.

“Anos que eu passei construindo uma boa reputação podem acabar em um dia”, diz a influenciadora.